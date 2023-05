Fiore Argento si è ritirata da L'Isola dei Famosi. Nel corso della quinta puntata, in onda lunedì 15 maggio, la concorrente ha espresso il desiderio di tornare in Italia: in settimana, la sorella di Asia si è infortunata al mignolo del piede e a causa della fasciatura ha incontrato vari problemi anche per effettuare i minimi movimenti. A nulla è valsa la telefonata in diretta di Asia Argento per convincere la sorella a proseguire l'esperienza.

Le parole di Fiore Argento

Per tutta la settimana, Fiore Argento ha avuto un problema fisico causato da una frattura al mignolo.

La concorrente nella quinta puntata ha spiegato di avere passato notti insonni per via del dolore. Ma non solo, anche un minimo spostamento in Honduras è stato reso più difficile dalla fasciatura.

In un primo momento la naufraga aveva deciso di proseguire il reality show almeno per un'altra settimana. Al momento delle nomination, però, la diretta interessata ha comunicato il desiderio di tornare in Italia: "Mi avete convinta, ma io ero convinta di aver lasciato il programma". Fiore Argento ha effettuato lo stesso la nomination, facendo il nome di Andrea Lo Cicero.

Al ritorno da una pausa pubblicitaria, Fiore Argento ha ribadito di volersi ritirare dal gioco: "Ci vediamo a Milano".

Fiore ha deciso di ritirarsi dal gioco! #Isola pic.twitter.com/14heGbvTwO — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 15, 2023

Asia Argento aveva chiamato in diretta per convincere la sorella a restare in Honduras

Durante la diretta, è arrivata una telefonata da parte di Asia Argento. Quest'ultima ha cercato in tutti i modi di convincere la sorella a proseguire l'avventura a L'Isola dei Famosi.

Asia ha spiegato che fare quel Reality Show era il sogno di Fiore, quindi non poteva lasciare il gioco solo per una frattura al mignolo. La stessa attrice ha fatto notare che anche lei durante il suo percorso si era infortunata, ma è arrivata fino alla fine.

Sebbene Fiore abbia accettato il consiglio della congiunta, al tempo stesso ha detto che con la fasciatura al piede non poteva aiutare gli altri naufraghi, non poteva lavarsi ed era faticoso anche andare in bagno.

5 naufraghi si sono ritirati

L'Isola dei Famosi ha aperto i battenti un mese fa, ma sono già 5 i concorrenti che si sono ritirati.

Il primo ad abbandonare il programma è stato Marco Predolin per motivi di salute. Successivamente è stata la volta di Claudia Motta per un infortunio. A seguire Simone Antolini ha abbandonato il programma per motivi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire senza il compagno. Durante la quinta puntata il programma condotto da Ilary Blasi ha dovuto dire addio anche Fiore Argento. Quest'ultima era molto apprezzata dai telespettatori, al punto da essere riuscita a passare anche una nomination contro concorrenti considerati "forti".