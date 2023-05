Gli spoiler sui nuovi episodi della soap opera Terra Amara raccontano che Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) metterà alle strette Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) sul rapporto con il marito Demir Yaman (Murat Unalmis) dopo aver avuto il sospetto che si siano riavvicinati.

Gaffur Taskin (Bulent Polat) invece farà i conti con l’ira di Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu): la donna utilizzerà le maniere forti con l’ex capomastro quando lo sorprenderà con una copia del fascicolo con cui la defunta Hunkar l’ha ricattata prima di morire. La spietata dark lady obbligherà Gaffur a fare silenzio sulla questione, se non vorrà finire in carcere con l’accusa di aver ucciso Hatip Tellidere (Mehmet Polat).

Spoiler turchi, Terra amara: Fekeli caccia Behice dalla sua tenuta, Yilmaz geloso di Zuleyha

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 si assisterà alla fine di Hunkar, che verrà uccisa dalla rivale Behice quando minaccerà di denunciarla per l’omicidio dei suoi precedenti mariti. A sospettare che sia lei la colpevole sarà Zuleyha, ma non avrà alcuna prova per poterla incastrare. A non fidarsi di Behice sarà anche Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), che infatti la caccerà dalla sua tenuta dopo averle consigliato di lasciare Cukurova.

Intanto Demir sarà sempre più deciso a scoprire chi è il responsabile della morte di sua madre e durante una conferenza stampa annuncerà di voler offrire un milione di lire turche a chi troverà l’assassinio di Hunkar.

La ricompensa catturerà soprattutto l’interesse dell'ex capomastro Gaffur.

Nel contempo Yilmaz chiederà delle spiegazioni a Zuleyha dopo aver notato una certa vicinanza tra lei e il marito. L’ex meccanico oltre a domandare alla sua amata se è veramente decisa a fuggire con lui, esigerà sapere se prova qualche sentimento per Yaman: la gelosia di Akkaya sarà parecchio evidente, quando chiederà a Zuleyha se ha ancora rapporti intimi con Demir.

Il faccia a faccia tra i due non si concluderà nel migliore dei modi, visto che Altun se ne andrà via.

Behice viene operata, Gaffur fa una scoperta sulla zia di Mujgan

Intanto Behice si farà picchiare da un complice, che dopo averla ferita in pieno volto farà partire uno sparo per errore: la donna dopo essere stata ritrovata in fin di vita da Fikret (Furkan Palalı) verrà sottoposta a una difficile operazione nella quale riuscirà a salvarsi.

A questo punto Gaffur - rovistando in un cassetto della defunta Hunkar - troverà il documento in grado di incriminare Behice per l’assassino dei suoi due precedenti mariti: l’ex capomastro non farà fatica a capire che a uccidere la sua padrona sia stata la zia di Mujgan (Melike Ipek Yalova). Ma a impedire a Gaffur di vuotare il sacco alla moglie Saniye (Selin Yeninci) sarà proprio Behice: quest’ultima minaccerà l’uomo, dicendogli di essere pronta ad accusarlo dell’omicidio di Hatip Tellidere.