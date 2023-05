Le anticipazioni sulle nuove fiction Rai previste nel corso della stagione tv 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di un po' di titoli che da anni ormai, hanno fatto breccia nel cuore degli spettatori.

Una di queste è Lea 2 - Un nuovo giorno, la serie con Anna Valle che tornerà in onda nel corso della prossima stagione così come ci sarà spazio per le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in prima visione assoluta.

Anna Valle torna con Lea 2: anticipazioni fiction Rai 2023/24

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai per la stagione 2023/2024 rivelano che in prime time tornerà l'appuntamento con Lea 2- Un nuovo giorno.

La serie che vede Anna Valle nei panni dell'infermiera Lea è stata confermata per un nuovo ciclo di episodi che saranno realizzati nel corso dell'estate.

Un ritorno in casa Rai per l'attrice ed ex Miss Italia, dopo che nel corso dell'ultima stagione è stata protagonista su Canale 5 con la fiction Luce dei tuoi occhi 2.

Cuori 2 torna nel palinsesto: anticipazioni fiction Rai

E poi ancora, tra le fiction confermate nel palinsesto della prossima stagione tv Rai, spicca anche Cuori 2, la serie medical con Pilar Fogliati.

Dopo il buon successo di ascolti della prima serata, la Rai ha deciso di produrre gli episodi inediti della seconda stagione: le anticipazioni rivelano che le riprese sono già terminate e, una delle novità di questo capitolo sarà legato ad un salto temporale nel racconto.

Conferma in arrivo anche per Un professore 2, la serie con Alessandro Gassmann, di cui attualmente si stanno girando le nuove puntate che andranno a comporre la seconda serie.

Slittano le riprese di Don Matteo 14: anticipazioni fiction Rai 2023/2024

Le anticipazioni sulle prossime fiction Rai 2023/2024, inoltre, rivelano che ci sarà uno slittamento per Don Matteo 14, la storica Serie TV del prime time con protagonista Raoul Bova.

Le riprese erano previste inizialmente per il mese di marzo ma, al momento, non sono ancora cominciate e stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, tutto è stato rimandato a "data da destinarsi".

Di conseguenza, questo slittamento delle riprese potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla messa in onda della fiction su Rai 1.

Il Paradiso delle signore 8 confermato: anticipazioni nuove fiction Rai

Conferma anche per un'altra fiction amatissima dal pubblico della tv di Stato: trattasi de Il Paradiso delle signore 8, di cui a breve cominceranno le riprese dei nuovi episodi.

Le nuove puntate andranno in onda da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, come sempre dalle 16:00 alle 17:00 circa, dopo il talk show trasmesso al termine dell'edizione di pranzo del Tg 1.

Nel cast è confermata la presenza di alcuni volti storici della serie, come Vanessa Gravina, che tornerà a vestire i panni della perfida contessa Adelaide.