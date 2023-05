Momenti ad alta tensione si vivranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera raccontano che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) non esiterà ad accusare pubblicamente Behice Hekimoglu dell'omicidio di Hunkar Yaman (Vahide Percin) durante un ritrovo al circolo.

Terra amara, anticipazioni: Behice pone fine alla vita di Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che Zuleyha farà una pesantissima accusa contro Behice.

Tutto inizierà quando Hunkar intimidirà la zia di Mujgan (Melike Ipek Yalova) di lasciare Cukurova se non vuole essere denunciata per la morte dei due ricchi mariti. La criminale a questo punto non esiterà a porre fine alla vita della matrona pugnalandola all'altezza del cuore per ben due volte. La signora Mujgan dovrà vedersela con un rischioso imprevisto dopo aver convinto della sua innocenza la nipote e tentato invano di incastrare Sevda (Nazan Kesal) per il crimine commesso. Intanto, gli inquirenti avviseranno Demir che chi ha ucciso Hunkar doveva avere un profondo odio nei suoi confronti visto le numerose ferite ritrovate sul suo corpo. Affermazioni che insospettiranno ancor di più Zuleyha.

Zuleyha inizia a sospettare della zia di Mujgan

Nelle prossime puntate turche di Terra amara, la madre di Adnan e Leyla sospetterà che Behice possa aver provato dell'astio nei confronti di Hunkar dato che ostacolava il suo avvicinamento ad Ali Rahmet. I telespettatori scopriranno che la zia di Mujgan aveva tentato alla vita di Zuleyha in carcere solo qualche settimana prima.

La protagonista a questo punto deciderà di agire istintivamente facendo una scenata alla signora Hekimoglu davanti agli ospiti del circolo. Zuleyha infatti irromperà durante la riunione delle dame di carità dove Behice cercherà di convincerle a organizzare una raccolta fondi in memoria di Hunkar.

La moglie di Demir accusa la signora Hekimoglu della morte della suocera

La moglie di Demir (Murat Unalmis) non esiterà ad affrontare la zia di Mujgan, tanto da accusarla della morte della suocera davanti a tutti quanti. La signora Hekimoglu respingerà al mittente le accuse alludendo che sia diventata pazza. Inoltre, la donna le suggerirà di smetterla con queste calunnie che sta spargendo nei suoi riguardi. Le parole di Zuleyha tuttavia genereranno dei sospetti in Fekeli presente alla discussione in occasione della riunione degli imprenditori a Cukurova. Alla fine, Ali Rahmet prenderà una decisione a riguardo che cambierà per sempre il corso degli eventi.