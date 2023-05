Un forte senso materno imporrà a Zuleyha di dare ascolto alle accorate richieste della sua rivale Mujgan. Nelle puntate della terza stagione di Terra Amara, Altun si renderà complice di una richiesta della dottoressa, che vorrà a tutti i costi rivedere il figlio. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, in seguito alla scoperta da parte di Yilmaz che la moglie ha mentito circa la sua seconda gravidanza, non solo la caccerà di casa ma le imporrà di partire con la zia lasciando a lui il piccolo Kerem Ali. Fekeli bloccherà la partenza delle due donne con la speranza di far ritornare sui suoi passi il figlioccio per ciò che concerne l'allontanamento di madre e figlio e nel frattempo Mujgan si troverà costretta a supplicare Zuleyha affinché possa passare qualche ora con il suo piccolino.

Yilmaz caccia la moglie dal paese

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulle suppliche che Mujgan rivolgerà a Zuleyha. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione si delineerà quando la dottoressa, per tenere il marito legato a sé e al primogenito, fingerà di essere di nuovo incinta. La bugia da un lato farà allontanare Yilmaz e Zuleyha, ma produrrà anche un altro effetto tutt'altro che positivo. In paese si diffonderà al voce che Mujgan ha tradito il marito con Fikret, così Akkaya si convincerà che il figlio che porta in grembo la moglie sia del nipote di Fekeli. Furioso, Yilmaz con una pistola minaccerà Fikret di confessare e per impedire il peggio Mujgan sarà costretta ad ammettere di aver mentito e di non aspettare alcun figlio.

Yilmaz costringerà la moglie a confessare tutto a Zuleyha, poi la caccerà dalla villa del padrino imponendole di partire per Istanbul con la zia Behice, ma senza il piccolo Kerem Ali. La dottoressa sarà disperata, ma quando sarà pronta a partire troverà Fekeli che, nonostante non abbia visto di buon occhio le sue malefatte, le tenderà una mano.

Dirà a lei e alla zia di non partire, e le ospiterà in un'altra casa di sua proprietà con la speranza di convincere Yilmaz a non far crescere un figlio senza l'affetto della madre.

Mujgan chiede l'intercessione di Zuleyha

Yilmaz si sentirà libero di riprendere a vedere Zuleyha, la quale confesserà a Demir di aver ripreso a vedere di nascosto il suo ex mai dimenticato.

A questo punto Yaman lascerà libera la moglie di entrare e uscire a suo piacimento per evitare di irritarla, e nella speranza di non perderla, ma Altun sarà decisa a scappare con Akkaya. I due decideranno di andare via con i figli a seguito dopo la celebrazione dei quaranta giorni dalla morte di Hunkar, ma nel frattempo Zuleyha riceverà una visita inaspettata.

Mujgan supplicherà la nemica di intercedere affinché possa stare con suo figlio, visto che lei sa cosa significhi stare senza i figli. Zuleyha deciderà di accogliere la richiesta e recatasi in casa di Yilmaz pregherà Nazire di darle il piccolo Kerem Ali per farlo incontrare con Adnan al parco, aggiungendo di avere il permesso di Yilmaz. L'incontro però non andrà nel migliore dei modi e per scoprire cosa accadrà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.