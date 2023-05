Un nuovo ciclone si abbatterà nella vita familiare di Yilmaz. Come rivelano le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia, quando Mujgan sarà costretta a confessare di aver mentito sulla sua gravidanza, Akkaya la caccerà dal paese. Yilmaz intimerà alla moglie di fare ritorno a Istanbul con Behice, ritenendola la ideatrice del piano, ma senza il piccolo Kerem Alì. Sebbene Fekeli disapprovi in toto il comportamento della dottoressa, non riterrà giusto far crescere il piccolo Kerem Alì senza la presenza della madre per cui ne impedirà la partenza.

Yilmaz allontana sua moglie da Adana

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Fekeli che proverà a fare da mediatore tra Mujgan e Yilmaz. Mujgan metterà in scena una sua finta gravidanza per impedire che Yilmaz scappi via da Adana lasciando sia lei che il piccolo Kerem Alì. Contestualmente alla notizia dell'attesa di un altro figlio, Yilmaz scoprirà che in paese gira il pettegolezzo secondo cui Mujgan lo tradisce con Fikret. A questo punto, Akkaya collegherà le due novità e riterrà plausibile l'ipotesi che il nipote di Alì Rahmet abbia una relazione con la moglie.

Ma quando Yilmaz minaccerà Fikret con una pistola, interverrà Mujgan che per fermare il marito sarà costretta a confessare che non vi è alcun bambino in arrivo.

Yilmaz andrà su tutte le furie e deciderà di cacciare Mujgan dalla casa del padrino e da Adnana. Inoltre, imporrà alla moglie di portare via con sé Behice pensando che l'idea della bugia provenga proprio dalla perfida donna, ma costringerà la dottoressa a lasciare il figlio con lui. Per Mujgan sarà un grosso dolore ma non potrà fare altro che preparare le valigie per allontanarsi da Yilmaz.

Fekeli cerca di trovare una soluzione per il bene di Kerem Alì

A questo punto, però, interverrà Fekeli che ripudierà la nuora ma allo stesso modo cercherà di trovare una soluzione per evitare che il piccolo Kerem Alì debba vivere senza una madre. Alì Rahmet fermerà Mujgan e Behice e dapprima obbligherà la donna a giurare di non commettere altre sciocchezze e poi offrirà a lei e alla zia di stare in un'altra abitazione in paese in attesa che lui faccia ragionare Yilmaz.

Fekeli annuncerà a Mujgan che di certo dovrà concedere il divorzio a Yilmaz che non vuole più averla a suo fianco. In ogni caso, Alì Rahmet preannuncerà che non è certo di riuscire nel suo intento ma che tenterà conb tutte le sue forze a convincere il figlioccio che non sarebbe giusto privare il bombo dell'affetto materno. Riuscirà Yilmaz nel suo intento? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.