Nei prossimi episodi della soap opera turca Terra Amara la paternità di Adnan (Ömer Fethi Canpolat) non avrà più motivo di rimanere un segreto. Dagli spoiler si evince che Demir Yaman (Murat Unalmis) vuoterà il sacco pubblicamente e lo farà perché Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) gli dirà di aver rivelato a Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) che il suo primogenito è nato dalla loro relazione. Demir annuncerà alla stampa che Adnan non è suo figlio, ma preciserà che continuerà a comportarsi da padre.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir e Yilmaz si scontrano, Adnan si ferisce

Nelle nuove puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, Zuleyha e Yilmaz non riusciranno a fuggire da Cukurova e a farsi una nuova vita in Germania. Ad ostacolarli ci penserà Demir, dopo essere stato avvisato dalla cugina Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

Successivamente Yaman organizzerà la festa di circoncisione di Adnan scatenando la furia del rivale Yilmaz, che farà desistere Demir dal suo intento e si presenterà alla tenuta. A questo punto tra Akkaya e Yaman avrà inizio uno scontro verbale molto acceso, dove l’ex meccanico minaccerà di uccidere il rivale con la sua arma da fuoco. A proposito di ciò, Adnan si ferirà con una pistola lasciata incustodita da Demir nella camera da letto che scambierà per un giocattolo.

Zuleyha arrabbiata con il marito e Akkaya, Yaman svela la vera paternità di Adnan

Zuleyha temerà di perdere il suo bambino, ma per fortuna potrà tirare un sospiro di sollievo: si salverà grazie a un intervento delicato chirurgico a cui verrà sottoposto dopo il ricovero in ospedale. Altun si arrabbierà sia con Demir e Yilmaz per aver messo in pericolo la vita di Adnan a causa della loro continua guerra.

In seguito Zuleyha, in presenza di Hunkar (Vahide Percin), Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e Behice (Esra Dermancioglu), esternerà il fatto che nulla è più importante dei figli per lei, trovando concorde anche Mujgan. Yaman, intanto, sarà deciso a mettere fine al suo matrimonio, sarà Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) cercherà di convincerlo a lasciare in pace la moglie.

Dopo alcune voci che circoleranno in città sulla vera paternità di Adnan, Demir ammetterà di non essere il genitore del bambino in una conferenza stampa. Yaman però non sarà del tutto sincero con i giornalisti: farà credere di aver creduto che Zuleyha fosse la sorella di Yilmaz prima di sposarla e la sua menzogna non piacerà affatto ad Akkaya.