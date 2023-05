Tante novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato segnalano che Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun attenteranno alla vita di Hunkar Yaman in due momenti differenti.

Terra amara, anticipazioni: Demir ferma la fuga di Zuleyha e Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in televisione, rivelano che Yilmaz e Zuleyha reagiranno male dopo il fallimento della loro fuga.

Tutto inizierà quando Sermin informerà il cugino di aver visto Zuleyha prendere l'auto insieme ai figli.

Neanche a dirlo Demir bloccherà la fuga della moglie e del rivale verso la Germania. I due ex fidanzati a questo punto sospetteranno di essere stati traditi da Hunkar e non potranno immaginare che invece sia stata l'ex moglie di Sabahattin. Yilmaz e Zuleyha arriveranno a questa conclusione visto che avevano avvisato solo la signora Yaman della loro fuga.

Fekeli impedisce al figlioccio di dare fuoco ad Hunkar

Nelle puntate turche di Terra amara, Yilmaz accompagnerà subito i bambini a casa non appena l'ex fidanzata non si presenterà sul luogo del loro appuntamento. L'ex meccanico a questo punto deciderà di mettersi sulle tracce di Hunkar finendo per rintracciarla alla tenuta. Akkaya obbligherà la matrona a salire in macchina e lo farà minacciandola con un'arma da fuoco.

Non contento porterà la signora Yaman in una capanna isolata e la incolperà del tradimento, ma la donna continuerà a ribadire la sua estraneità dei fatti. Nonostante questo Yilmaz non vorrà sentir ragioni e sarà intenzionato ad appiccare il fuoco al capanno con all'interno Hunkar. Il piano dell'ex meccanico non andrà in porto, visto che Fekeli giungerà appena in tempo per salvare la sua amata dalla furia omicida del figlioccio.

La signora Yaman minacciata di morte dalla nuora

I guai per la signora Yaman non finiranno qui. Una volta rincasata, la donna verrà minacciata di morte dalla nuora, che proverà a ucciderla perché rea secondo lei di aver spifferato a Demir di quello che stava per compiere con Yilmaz. Hunkar verrà salvata da una persona inaspettata.

La vivace discussione sarà interrotta dall'arrivo provvidenziale di Sevda, la quale informerà Zuleyha del fatto che è stata Sermin a raccontare a Demir della sua decisione di fuggire in Germania con Yilmaz. In questo modo Hunkar sarà scagionata da ogni tipo di accusa, tanto che la nuora le chiederà scusa per non averle creduto. Alla fine Zuleyha abbraccerà fortemente la suocera sciogliendosi in un pianto a dirotto.