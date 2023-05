Le nuove puntate di Uomini e donne del prossimo settembre si preannunciano dense di sorprese e novità su Canale 5. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei protagonisti del trono over e classico che, ancora una volta, si ritroveranno coinvolti nella ricerca del "grande amore" della loro vita.

Tra i papabili ritorni in scena di settembre, spicca il nome del cavaliere Biagio Di Maro che, a quanto pare, potrebbe essere perdonato da Maria De Filippi.

Nuove puntate Uomini e donne: a settembre ritorna Gemma Galgani

Nel dettaglio, le nuove puntate di Uomini e donne sono confermate nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 a partire dal prossimo settembre, quando riprenderà la consueta programmazione del talk show dopo la lunga pausa estiva.

Chi saranno i protagonisti di questa stagione, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella in studio?

Per quanto riguarda il trono over, ci sarebbero già delle conferme tra cui quella di Gemma Galgani. La dama torinese non ha alcuna intenzione di mollare la presa e, in una recente intervista, ha confessato che ormai Uomini e donne è la sua "seconda casa".

Per tale motivo, quindi, Gemma si rimetterà in gioco da settembre in poi per cercare la sua anima gemella e portare avanti quel percorso che, ormai, ha intrapreso più di dieci anni fa.

Aurora non è fuori dal cast di Uomini e donne 2023/2024

In studio, inoltre, sarebbe confermata anche la presenza di Aurora Tropea: la dama non è stata fatta fuori dal cast della trasmissione di Maria De Filippi e, dal prossimo settembre, tornerà a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella, nonostante gli innumerevoli scontri che quest'anno ci sono stati con Armando, tanto che i due si sono ritrovati più volte ai ferri corti.

E poi ancora, con la nuova edizione di Uomini e donne in partenza a settembre, potrebbe esserci anche il ritorno di Biagio Di Maro.

Il cavaliere napoletano, dopo essere stato allontanato dallo show, potrebbe ottenere il perdono da Maria De Filippi e rimettersi in gioco per cercare di trovare ancora la sua anima gemella nello studio del talk show Mediaset.

Gianni e Tina confermati nel cast della prossima edizione di Uomini e donne

Capitolo opinionisti della prossima stagione di Uomini e donne: anche nelle nuove puntate di settembre, gli spettatori avranno modo di rivedere in studio Gianni Sperti e Tina Cipollari.

I due volti storici della trasmissione continueranno ad essere i commentatori a bordo campo, così come confermato dalla stessa Maria De Filippi nel corso delle ultime puntate della passata edizione, quando ha rotto il silenzio sulla presenza dei due due opinionisti nella nuova stagione.