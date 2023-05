I litigi tra Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e la moglie Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) continueranno a movimentare le trame della soap opera turca Terra amara. La dottoressa si infurierà con il marito quando scoprirà che l’ha accusata di aver attentato alla vita di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) in una lettera.

Spoiler turchi, Terra amara: Behice uccide Hunkar, Mujgan delusa da Yilmaz

Nei futuri episodi in programmazione su Canale 5, Behice Hekimoglu metterà fine all’esistenza di Hunkar (Vahide Percin) per impedirle di svelare i suoi crimini alle forze dell’ordine: quest’ultima verrà pugnalata a morte, dopo aver costretto la sua rivale a lasciare Cukurova per non finire in carcere con l’accusa di aver ucciso i suoi due mariti.

La zia di Mujgan dopo essersi liberata del cadavere della nemica farà ricadere la colpa su Sevda (Nazan Kesal), l’ex amante del defunto Adnan Yaman Senior, che verrà sottoposta a un interrogatorio per il ritrovamento dei gioielli che aveva indosso Hunkar a casa sua. Durante la veglia funebre di quest’ultima il new entry Fikret (Furkan Palalı), il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), si introdurrà nello studio dei Yaman e metterà le mani in una lettera misteriosa. Il giovane leggerà la missiva in cui Yilmaz su ordine di Demir (Murat Ulnamis) ha accusato la moglie Mujgan di essere la colpevole del tentato omicidio di Zuleyha.

Firket avendo instaurato un legame di amicizia con la dottoressa Hekimoglu porterà con sé il documento accusatorio: non appena leggerà il contenuto, Mujgan si infurierà subito con Akkaya, che le darà delle spiegazioni.

Quest’ultimo dirà alla consorte di aver firmato un foglio in grado di incastrarla, per non farla finire in prigione e dopo aver promesso a Demir di non acquistare le quote dell’azienda Yaman. Nonostante ciò Mujgan rimarrà delusa dal marito. Fikret invece si guadagnerà la fiducia della dottoressa, quando ammetterà di essere entrato nello studio dei Yaman per trovare dei documenti in grado di compromettere Yilmaz e Fekeli.

Il gesto del giovane non convincerà affatto Akkaya, dato che confiderà i suoi sospetti durante una conversazione con il suo braccio destro Çetin Ciğerci (Aras Şenol): l’ex meccanico infatti sarà convinto che Fikret nasconda qualche segreto.

Zuleyha non crede che Sevda sia l’assassina di sua suocera

Intanto Demir in un primo momento non riuscirà a credere che Sevda possa essere l’assassina di sua madre Hunkar, dopodiché cambierà idea quando la cantante confesserà di aver incontrato la rivale prima dell’omicidio per farle riavere dei soldi.

Addirittura Yaman si pentirà di aver fatto ritornare l'ex amante del suo defunto padre in città. Zuleyha invece non crederà che Sevda sia la colpevole del terribile delitto: per questo motivo la fanciulla cercherà di far ragionare il marito, chiedendogli se sua madre aveva qualche altra nemica.