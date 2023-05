A poche ore dalla partenza per il Festival di Cannes, dove è tra i protagonisti del nuovo film di Nanni Moretti in concorso per la Palma d'Oro "Il Sol dell'Avvenire", Valentina Romani conferma che non tornerà nei panni di Naditza per la quarta stagione di "Mare Fuori", il cui primo ciak è stato ufficialmente battuto lo scorso 22 maggio.

Le parole di Valentina Romani

"Mi dispiace (non esserci, ndr) perchè devo moltissimo al mio personaggio. Ed è proprio grazie a un progetto che ti lascia così tanto come Mare Fuori che senti poi il bisogno di andare a conoscere altre vite, altri personaggi, andare a fondo di nuove storie, di andare incontro ad altre sfide", ha affermato l'attrice Valentina Romani.

Intervistata da The Hollywood Reporter Roma sull'esplosivo finale di "Mare Fuori 3", Romani (vista anche nel videoclip del brano sanremese di Elodie "Due"), non ha dubbi su come farebbe proseguire la storia: "Fossi io la sceneggiatrice, non farei a meno di nessuno dei tre attori, perchè hanno dato prova di grande talento. Non so, forse avrei sparato un colpo a vuoto, un bel buco nel muro".

Giacomo Giorgio sarà in "Doc - Nelle tue mani"

All'indomani della messa in onda del finale di "Mare Fuori 3", sui social in particolare, hanno cominciato a proliferare le teorie più disparate a proposito di chi potrebbe avere esploso il colpo di pistola, forse fatale per uno tra Don Salvatore, Rosa e Carmine.

Una di queste arrivava a congetturare che Ciro, il cui funerale sullo schermo non è mai stato mostrato, potesse essere ancora vivo.

Uno scenario che sciuperebbe la verosimiglianza della serie del momento e che oggi viene completamente smontata da una foto che mostra Giacomo Giorgio (l'interprete del giovane e tormentato Ciro Ricci) sul set della quarta stagione di Doc - Nelle tue Mani, attesa su Rai 1 per l'11 gennaio 2024, nei panni - a giudicare dal camice che indossa - di un nuovo specializzando del Policlinico Ambrosiano.

"Mare Fuori 4", i primi rumors dal set: confermata una new entry

Se dunque Ciro dovesse apparire nelle nuove puntate di "Mare Fuori", è certo che lo farà solo attraverso dei flashback.

Continueranno, invece, ad avere una centralità Carmine e Rosa, e infine - secondo il settimanale Chi - un ruolo di rilievo spetterà a Micciarella (Giuseppe Pirozzi) che sul finale della stagione precedente ha scoperto l'omosessualità del fratello Cucciolo.

Un'altra coppia che farà sognare i fans promette di essere quella formata da Lino e Silvia, alle prese con una forte e inaspettata reciproca attrazione, che potrebbe presto trasformarsi in un sentimento ben più profondo e radicato. Tra le new entry di "Mare Fuori 4" Valentina Andreanò, nei panni della sorella di Sofia (Lucrezia Guidone), confermata direttrice dell'IPM di Napoli dopo l'addio definitivo di Paola Vinci e della sua interprete Carolina Crescentini.