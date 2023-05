Luca Daffrè ha confermato la rottura con Alessandra Somensi. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fornito la sua versione dei fatti, rivelando che i due sono stati insieme solamente 8 ore dopo la scelta effettuata dal tronista. A tal proposito, Alessandra ha sostenuto che Luca ha dimostrato di essere una persona immatura e poco propensa al dialogo.

Le dichiarazioni di Alessandra

Tramite il proprio account Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha precisato che non è solita a postare determinati video ma nel momento in cui stavano uscendo delle cose non veritiere sul suo conto è stata costretta ad intervenire.

A tal proposito Alessandra ha detto sulla rottura con Luca Daffrè: "Dal momento in cui siamo usciti dal programma non abbiamo avuto modo di passare del tempo insieme". Stando alla sua versione dei fatti, la neo coppia avrebbe trascorso solamente 8 ore insieme lontano dai riflettori, ma pare che li abbia trascorsi a discutere: "Nel momento in cui mi paragoni ad altre ragazze capisco che non posso stare con te".

Alessandra si è detta convinta che Luca l'abbia scelta solamente perché gli faceva comodo. Infine ha dichiarato che Daffrè come amico è una bravissima persona, ma nelle relazione non sa come approcciare: "Non è una persona matura, non è pronto al dialogo".

La versione di Luca Daffrè

In precedenza, Luca Daffrè aveva commentato le voci legate alla rottura con Alessandra. A detta dell'ex tronista, la sua corteggiatrice anziché avere un'ulteriore confronto con lui avrebbe deciso di parlare con delle "amiche" che a loro volta hanno dato la notizia in pasto al gossip.

Inoltre ha sostenuto di aver scelto Alessandra col cuore e di essere sempre stato vero nel programma di Maria De Filippi.

Nonostante la versione di Luca Daffrè, un utente lo ha accusato di avere scelto Alessandra solamente per visibilità. La replica dell'ex tronista di Uomini e Donne però non ha tardato ad arrivare, al punto che ha lasciato intendere che la sua scelta avesse delle questioni in sospeso con terze persone.

Botta e risposta tra Luca e Alessandra

Sui social, c'è stato un botta e risposta a distanza tra i due ex volti di Uomini e Donne.

Luca Daffrè ha sostenuto che se avesse parlato, la sua ex avrebbe fatto una pessima figura. Dal canto suo, però, Alessandra ha esortato l'ex tronista a parlare per vedere cosa doveva dire sul suo conto.

Successivamente ha precisato che non ha alcuna voglia di intraprendere una guerra, anche perché in cuor suo sapeva che Luca non fosse il tipo di ragazzo adatto a lei. Sulla base di quanto dichiarato Alessandra ha rivelato che Daffrè l'ha fatta sempre sentire inadatta: l'ex tronista l'avrebbe criticata per la pettinatura dei capelli, per il modo di vestirsi e per gli occhiali indossati.