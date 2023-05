Matteo Ranieri torna a parlare di Federica Aversano a distanza di un anno e mezzo dalla fine della loro conoscenza a Uomini e donne.

In una recente intervista concessa al magazine della trasmissione pomeridiana di Canale 5, l'ex tronista del talk show ha commentato alcune dichiarazioni della sua ex pretendente, salvo poi "liquidarla".

E, intanto, Matteo ha anche annunciato che si prepara a un cambiamento importante legato alla sua sfera lavorativa.

Matteo Ranieri liquida Federica dopo l'esperienza a Uomini e donne

Nel dettaglio, ai tempi del suo percorso a Uomini e donne, Matteo rifiutò Federica alla scelta finale.

Un duro colpo per la ragazza casertana che, successivamente, era stata scelta da Maria De Filippi come nuova tronista.

Un percorso che, tuttavia, non aveva avuto fortuna: Federica aveva ammesso che, i suoi pretendenti, non erano riusciti a far breccia nel suo cuore, tanto da abbandonare la trasmissione perché sosteneva che nessuno le avesse fatto provare le emozioni forti che aveva sentito in precedenza per Matteo.

"Wow, non lo sapevo. Confesso che sono parole che mi fanno piacere", ha ammesso Matteo a distanza di un anno e mezzo dalla fine della sua esperienza con Federica a Uomini e donne.

'Smetterò di lavorare in fabbrica', l'ex tronista di Uomini e donne annuncia cambiamenti

L'ex tronista, quindi, non ha nascosto di essere felice per queste belle parole pronunciate dalla sua ex pretendente ma, nonostante questo, non intende tornare indietro sui suoi passi.

"È passato un anno e mezzo, non saprei neanche cosa dirle", ha ammesso Matteo che ha così liquidato Federica.

Nel frattempo, l'ex tronista si prepara a dare una svolta anche alla sua vita professionale e da settembre si trasferirà a Milano.

"A settembre smetterò di lavorare in fabbrica e andrò a Milano per reinventarmi con una nuova carriera", ha svelato Matteo senza sbilanciarsi più di tanto sul nuovo lavoro.

Nel corso dell'intervista, l'ex tronista di Uomini e donne è tornato a parlare anche del suo riavvicinamento con Luca Salatino, avvenuto dopo che quest'ultimo è uscito di scena dal cast del Grande Fratello Vip.

Torna il sereno tra Matteo e Luca Salatino: gli ex tronisti di Uomini e donne fanno pace

I due avevano stretto un legame fortissimo durante la partecipazione al talk show di Maria De Filippi, salvo poi allontanarsi per una serie di incomprensioni che li spinsero a prendere due strade differenti.

Ma, in queste ultime settimane, Luca e Matteo sono tornati a essere amici: i due sono rivisti a Roma e hanno trascorso del tempo insieme (come testimoniato anche sui loro profili social) entrambi disposti a lasciarsi alle spalle il passato e le incomprensioni che li avevano portati a prendere due strade differenti.