Roberta Di Padua rompe il silenzio sui social dopo la fine della relazione tra Nicole e Carlo. A distanza di poche settimane dalla fatidica scelta finale avvenuta a Uomini e donne, ecco che la relazione tra l'ex tronista e il suo corteggiatore è giunta già al capolinea.

Un duro colpo per tutti i fan, i quali avevano sperato in un lieto fine per questa coppia nata nel salotto televisivo del talk show di Maria De Filippi.

Una notizia che non ha sorpreso più di tanto Roberta Di Padua, la dama del trono over che in diverse occasioni aveva puntato il dito contro la tronista, accusandola di essere finta.

Giunge al termine la relazione tra Nicole e Carlo dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, la relazione tra Nicole e Carlo è terminata definitivamente a distanza di poche settimane dalla registrazione della scelta avvenuta a Uomini e donne.

Un annuncio che, in queste ore, è stato dato sui social da Carlo, il quale in lacrime ha svelato ai fan di essere stato lasciato dall'ex tronista del talk show Mediaset.

Poche ore fa, anche Nicole ha rotto il silenzio sempre sui social, confermando con un messaggio audio che la sua relazione con Carlo è ufficialmente terminata.

Il motivo? L'ex tronista si sarebbe resa conto di non provare dei sentimenti forti nei confronti del ragazzo, al punto fa spingerla a portare avanti questa relazione.

Roberta smaschera Nicole dopo la fine della relazione con Carlo nata a U&D

Immediata la reazione di Roberta che, dopo aver scoperto come sono andate le cose, ha scelto di rompere il silenzio social e lo ha fatto puntando il dito contro la sua nemica Nicole.

Tra le due, infatti, non è mai corso buon sangue e per l'ennesima volta, Roberta non ha perso occasione per smascherare la sua rivale.

"Ho ragione perché ho ricevuto tanti no nella vita, che quando c'è qualcosa che non va, le persone le riconosci subito", ha subito sbottato la dama del trono over contro l'ex tronista.

'Io aspetto, tutto torna. Non è finita qui', Roberta smaschera Nicole dopo U&D

"Non è stato difficile, al primo sguardo avevo capito tutto", ha aggiunto ancora Roberta puntando il dito contro l'ex tronista di Uomini e donne e criticandola per la scelta di non aver messo la faccia nel suo messaggio social, bensì di essersi limitata a fare un audio.

"Io aspetto, tutto torna. Non è finita qui", ha chiosato ancora Roberta nel suo messaggio social al vetriolo contro Nicole, aggiungendo che secondo lei ne vedremo delle belle nel corso delle prossime settimane.

Cosa succederà a questo punto? C'è già chi ipotizza un possibile riavvicinamento tra Nicole e l'altro corteggiatore Andrea, rifiutato dalla tronista al rush finale della scelta.