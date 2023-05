Luca Daffrè ha terminato il proprio percorso a Uomini e Donne scegliendo di abbandonare il programma con Alessandra.

Contrariamente a quanto prevedrebbe il consueto copione, Luca ha scelto Alessandra ma ha preferito non riunire tutte le corteggiatrici limitandosi a 'convocare' soltanto Alessandra per comunicarle la scelta: dalle altre ragazze che erano accorse per conquistarlo Luca ci si è recato di persona in camerino una per una, spiegando loro chi avesse scelto e perchè.

Anche Camilla e Alice sono state così raggiunte da Daffrè: la sua scelta è stata trasmessa su Canale 5 mercoledì 10 maggio.

Le dichiarazioni di Daffrè

Luca Daffrè ha deciso di non effettuare una scelta classica: in studio ha voluto parlare solamente con la corteggiatrice che intendeva frequentare lontano dai riflettori, Alessandra, lasciando che le altre restassero in camerino.

Dopo il "sì", il tronista ha raggiunto in camerino Camilla spiegandole perché non l'avesse scelta: "Ho scelto Alessandra perché ho capito che lei mi fa stare bene in questo momento. Da te sono molto attratto ma Alessandra è quello che cerco".

Le dichiarazioni di Camilla

Dopo avere capito di non essere la scelta, la corteggiatrice si è limitata ad augurare il meglio alla neo coppia dichiarando a Luca come anche dal suo punto di vista quella di Alessandra fosse la scelta più giusta.

Camilla e Luca si sono conosciuti prima che il giovane partecipasse a L'Isola dei Famosi: i due avevano iniziato a seguirsi sui social e si erano scambiati qualche like a vicenda ma poco di più, da qui la scelta di Camilla di presentarsi a Uomini e donne come corteggiatrice del ragazzo.

La reazione di Alice

Luca Daffrè ha raggiunto in camerino anche Alice per comunicarle di non essere lei la scelta.

Una volta appresa la decisione del tronista, la corteggiatrice con rammarico ha affermato: "Non ho dubbi sul fatto che quando lui parlava di chimica, questa ci fosse, ma effettivamente non ci conoscevamo. Auguro il meglio ad entrambi. Sicuramente il tempo ha giocato un po' a loro favore, ma ho avuto modo di scambiare due parole con Alessandra prima della puntata della scelta, abbiamo chiarito quello che non ci era andato giù nelle prime puntate e convenivamo che non siamo poi così diverse, tra le righe se non avessimo corteggiato lo stesso ragazzo ci saremmo state simpatiche!".

Per Alice adesso c'è da conquistare la laurea in Moda (Fashion Stylist and Editor), il resto verrà da se.