Come un fulmine a ciel sereno, il 27 maggio è arrivata la notizia che un'altra coppia di U&D è scoppiata. In una diretta Instagram, infatti, Carlo Alberto Mancini ha ufficializzato la fine della storia d'amore con Nicole Santinelli, iniziata in tv poco più di due settimane fa. Il ragazzo si è commosso più volte raccontando i motivi che hanno spinto la tronista a lasciarlo, uno su tutti il sentimento che non sarebbe cresciuto dopo l'esperienza su Canale 5. L'ex corteggiatore, però, ha chiesto ai fan di non attaccare la giovane perché è stata onesta e sincera con lui.

Aggiornamenti sugli amori di U&D

Sono passati solo sette giorni da quando Carlo faceva una dedica a Nicole a Verissimo scatenando i fan di U&D: in quell'occasione, infatti, le dolci parole che il giovane aveva rivolto alla fidanzata, a tanti erano sembrate eccessive e troppo forti.

Sabato 27 maggio, l'ex corteggiatore ha deciso di fare una diretta Instagram per dare una comunicazione ufficiale: la sua storia con Santinelli è finita ed è stata lei a volerlo.

Con le lacrime agli occhi e la voce rotta dall'emozione, Mancini ha fatto sapere di essere stato lasciato dalla tronista a circa due settimane di distanza dalla scelta che ha chiuso l'edizione 2022/2023 del dating-show di Maria De Filippi.

I motivi della separazione post U&D

Nel raccontare cosa è accaduto nell'ultima settimana tra lui e Nicole (ovvero da quando sono stati ospiti a Verissimo e sembravano affiatati ed innamorati), Carlo ha detto: "Lei è stata una signora, anche perché è successo tutto in maniera onesta e pulita".

"Lei è una persona speciale e le vorrò sempre bene.

Ho apprezzato tanto la sua onestà e per questo vi chiedo di non attaccarla, non ha fatto nulla di male", ha proseguito l'ex corteggiatore di U&D nello sfogo che ha avuto su Instagram poco dopo la rottura con la fidanzata.

Anche se non è mai sceso nei particolari delle motivazioni con le quali Santinelli l'ha lasciato di punto in bianco, il giovane ha fatto intendere che la distanza non avrebbe aiutato e che lei non corrispondeva pienamente il suo forte sentimento.

"Queste cose devono venire dal cuore, non si può costringere una donna a provare quello che provo io. Sono fiero di me e di come tratto le persone", ha proseguito Mancini sempre sui social network.

Cambiamenti in arrivo a U&D

Mentre piangeva comunicando ai fan la recente separazione con Nicole, Carlo ci ha tenuto a precisare: "Lei è affascinata dal tipo sfuggente, ma io non sono così perché mi piace dare certezze e l'ho detto dall'inizio".

Secondo i fan queste dichiarazioni potrebbero essere un riferimento ad Andrea Foriglio, il corteggiatore che Nicole non ha scelto in tv due settimane fa. Un parere che condividevano la maggior parte degli spettatori, è che la tronista avrebbe sempre avuto una netta preferenza per l'osteopata ma che, per spiazzare tutti, ha deciso di fidanzarsi con Mancini.

Da quando si è saputo che la coppia nata all'inizio di maggio agli Elios è scoppiata, il pubblico è in attesa del commento di colei che ha sempre criticato e messo in discussione la sincerità di Santinelli: la dama dell'Over Roberta Di Padua (che fino ad ora è rimasta in silenzio, così come la diretta interessata).

Il fatto che ben due amori sbocciati nel dating-show siano finiti pochi giorni dopo la scelta, sta portando i fan a chiedere alla redazione di fare una migliore selezione dei ragazzi che decidono di mettere sul trono. Da un po' si vocifera di un cambiamento in arrivo nelle puntate di settembre di U&D, qualche novità che permetta al Trono Classico di tornare a essere credibile agli occhi del pubblico dopo le tante coppie che si sono rivelate un flop.