Continua il botta e risposta a distanza tra due protagonisti dell'ultima edizione di U&D che fino a sabato scorso erano una coppia. Dopo che Nicole ha sparlato di lui dicendo che si sarebbe fatta imbambolare, Carlo ha replicato su Instagram facendo l'elenco di almeno tre bei gesti che ha fatto nei confronti della tronista per dimostrare l'amore che provava per lei. Pare che Santinelli abbia immediatamente respinto l'ipotesi che Mancini cercasse lavoro a Roma per stare più vicino a lei.

Aggiornamenti sull'ex coppia di U&D

A Carlo non sono piaciute le parole che l'ex tronista di U&D ha usato per andargli contro sui social network: dopo aver letto il messaggio con il quale Nicole l'ha attaccato dicendo che "l'apparenza inganna" e che si è fatta "imbambolare", il ragazzo ha deciso di rispondere.

La sera del 29 maggio, infatti, Mancini ha avviato una diretta Instagram per replicare alle cose poco carine che Santinelli aveva detto sul suo conto alcune ore prima sempre sul web.

"Queste sue insinuazioni sono pesanti, sono espressioni che mi danno fastidio perché sottintendono che io mi sia comportato in maniera diversa in trasmissione e fuori", ha esordito il giovane nello sfogo che i siti di Gossip hanno immediatamente riportato.

Cala il gelo tra i protagonisti di U&D

Carlo ha ribadito che il suo sentimento non è mai cambiato, anzi lontano dai riflettori è cresciuto a differenza di quello che è successo all'ormai ex fidanzata.

"Sono sempre stato coerente e ho apprezzato tanto il fatto che mi abbia presentato i suoi cari, mi è sembrato che volesse includermi nel suo mondo", ha proseguito Mancini sempre su Instagram in risposta alle frecciatine che Nicole gli ha lanciato qualche giorno dopo averlo lasciato.

L'ex corteggiatore di U&D avrebbe voluto fare altrettanto con Santineli ma l'alluvione che ha colpito le sue zone ha bloccato tutto.

"Ho fatto tre gesti che testimoniano la mia buona fede e la profondità dei miei sentimenti nei suoi confronti", ha detto ancora il giovane prima di fare un breve elenco di quello che ha dimostrato alla tronista nel breve periodo in cui sono stati una coppia.

"Ho pianificato l'incontro con i miei genitori, le ho fatto un regalo simbolico per il fidanzamento e volevo trasferirmi a Roma spostando la sede del mio lavoro", ha dichiarato Carlo.

La precisazione di Andrea post U&D

In merito alla proposta che ha fatto a Nicole di avvicinarsi geograficamente per stare più tempo insieme, Carlo ha aggiunto: "Volevo spostarmi a Roma e mi disse che non era il caso se dovevo farlo per lei".

Insomma, l'ex protagonista del dating-show avrebbe subito bocciato l'idea del fidanzato di cambiare città pur di starle vicino, tant'è che pochi giorni dopo l'ha lasciato con una telefonata dicendogli di non corrispondere il suo sentimento d'amore.

L'ormai ex coppia è al centro del gossip da quasi una settimana e le chiacchiere non si placano anche grazie ai pareri che stanno esprimendo persone non direttamente coinvolte in questa storia.

Dopo essere stato citato da Santinelli nel post con il quale ha ufficializzato l'addio a Mancini, Andrea ha detto no ad un loro riavvicinamento post U&D.

In un video che ha caricato su Instagram la sera del 29 maggio, infatti, Foriglio ha chiarito: "Ora è troppo tardi.

Io non sono mai stato la seconda scelta di nessuno, e non intendo esserlo neppure in questo caso".

"Sapevo che tra loro sarebbe finita così, questo succede quando una persona si fa influenzare e agisce con la testa e non con il cuore. In amore non si usa la ragione ma l'istinto, anche a costo di fare scelte difficili o sbagliate", ha concluso l'ex corteggiatore.