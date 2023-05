Sono passati pochi giorni da quando un'altra coppia nata a U&D è "scoppiata" subito dopo la scelta: a Luca Daffrè e Alessandra Somensi, infatti, sabato scorso si sono aggiunti anche Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini. In tanti, dunque, hanno ipotizzato un riavvicinamento con Andrea Foriglio, il corteggiatore che ha rifiutato in tv. Il diretto interessato, tramite alcune Instagram stories, ha chiarito che ciò non accadrà perché lui non vuole essere la seconda scelta di nessuno.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Mentre l'ex tronista di U&D andava contro Carlo dicendo di essersi fatta "imbambolare", Andrea Foriglio usava i social network per fare un paio di importanti precisazioni.

Dopo aver sentito parlare per giorni di un possibile riavvicinamento a Nicole (che secondo alcune segnalazioni sarebbe già avvenuto subito dopo la rottura con Mancini), l'ex corteggiatore ha usato Instagram per smentire tutto e per spiegare il proprio pensiero su quello che è successo ultimamente.

"Faccio questo video perché lei mi ha citato nel suo audio", ha esordito il giovane nello sfogo che i siti di gossip stanno ripotando dal 29 maggio scorso.

L'osteopata ha anche puntualizzato il fatto che Santinelli si è sempre comportata bene con lui, tant'è che prova un affetto sincero nei suoi confronti, anche se nulla di più.

Il futuro dopo il rifiuto a U&D

La tronista di U&D è tornata single (su Instagram ha detto che quello che ha provato nel programma non si può negare).

Commentando tale notizia, Andrea ha dichiarato: "Lei non ha agito con il cuore, ma con la testa".

Foriglio sostiene che Nicole si sarebbe fatta influenzare da terze persone quando ha fatto la sua scelta: anche per questo motivo la storia con Carlo non avrebbe funzionato.

"In amore non si può far prevalere la ragione sull'istinto.

Con le parole puoi mentire, ma con gli occhi no e per me quelli parlavano da soli", ha aggiunto l'osteopata nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

L'ex corteggiatore ha anche fatto cenno alle scelte difficili che, al contrario di quelle facili, necessitano di coraggio, magari andando incontro a qualche errore.

La precisazione del protagonista di U&D

Tornando sulle voci che sono circolate in questi giorni su una possibile frequentazione tra lui e Nicole, Andrea ha chiarito: "Ora è troppo tardi, chi mi conosce sa che ho rispetto per me stesso".

"Non sono mai stato la seconda scelta di nessuno, e non ho intenzione di esserlo nemmeno questa volta", ha aggiunto il protagonista di U&D sempre sui social network.

Foriglio ha concluso il suo sfogo augurando sia a Santinelli che a Carlo la felicità, ovvero di trovare quell'amore che davanti alle telecamere non sono riusciti a incontrare.

In merito ai gossip che lo volevano intento a frequentare Roberta Di Padua, invece, l'osteopata non ha fatto neppure un commento.

I fan sospettano che tra il corteggiatore e la dama ci sia una conoscenza in corso ma, per evitare di rovinare tutto prima del tempo, la starebbero vivendo lontano da occhi indiscreti.

Anche la romana ci ha tenuto a dire la sua sull'addio di Nicole al ragazzo che ha scelto in tv poche settimane fa: "In tanti mi state scrivendo che avevo ragione io su di lei. Le persone così le sento subito, le riconosco da lontano". La diretta interessata, invece, per ora non ha ancora replicato alle frecciatine che ha ricevuto sia da Roberta che da Andrea.