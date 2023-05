L'appuntamento con La promessa prosegue nella fascia del pomeriggio di Canale 5 e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le indagini di Jana, la quale continuerà a impegnarsi per cercare di scoprire la verità sulla morte della mamma e la sparizione del fratello.

La ragazza, dopo essere stata assunta all'interno del palazzo, inizierà ad avere dei sospetti su Curro.

Jana indaga sul fratello: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Jana non avrà alcuna intenzione di arrendersi e lotterà con tutte le sue forze per cercare di scoprire la verità sul fratello.

Al momento sa solo che, quando la madre Dolores è stata uccisa, il bambino è stato dato in adozione a un'altra famiglia.

Da quel momento in poi, però, non ha avuto più notizie del fratello, ma non ha mai creduto al fatto che il ragazzo possa essere morto.

Jana è convinta al 100% che il fratello sia ancora in vita, motivo per il quale si metterà sulle tracce del ragazzo e resterà profondamente colpita da un arrivo misterioso al palazzo.

Jana sospetta che il fratello non sia morto per davvero: anticipazioni La Promessa

Le nuove anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che arriverà il giovane Curro, presentato come nipote dei marchesi.

La sua presenza non passerà inosservata, dato che Curro si presenterà fin dal primo momento come un despota a tutti gli effetti: non si farà alcun problema a trattare male la servitù, creando panico e paura all'interno della tenuta.

I comportamenti di Curro saranno totalmente opposti a quelli di Jana, la quale però inizierà ad avere dei sospetti sul conto del ragazzo, al punto da arrivare a ipotizzare che possa essere lui il fratello.

La ragazza cercherà in tutti i modi di avvicinarsi a lui per cercare di avere un dialogo e scoprire qualcosa in più sul suo passato, ma non sarà affatto facile.

Curro è il fratello di Jana? La verità nelle nuove puntate de La Promessa su Canale 5

Curro non sarà disposto ad aprirsi facilmente e come se non bastasse continuerà a trattare male Jana, che considera solo una domestica della ricca tenuta.

Insomma la sfida per la donna non sarà affatto facile: riuscirà a scoprire la verità sul giovane ragazzo e a far luce sulla morte dell'amata mamma Dolores?

La risposta nel corso dei prossimi appuntamenti della nuova soap opera spagnola, che al debutto ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5, ottenendo una media superiore al 23% di share.