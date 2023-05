Durante la settima puntata del serale di Amici di Maria, in onda sabato 29 aprile, Cricca è stato eliminato e ha dovuto abbandonare la scuola. Al momento dei saluti finali all'interno della casetta, il cantante di Riccione è scoppiato in lacrime nel salutare Isobel e ha spiegato di aver reagito in quel modo per via del legame che ha instaurato con la ballerina della maestra Celentano. A sua volta, Isobel ha fatto una promessa.

La promessa di Isobel a Cricca

Cricca è stato eliminato al ballottaggio contro Maddalena (la ballerina è stata salvata per prima dalla giuria esterna) e Aaron.

Di conseguenza l'allievo di Lorella Cuccarini ha dovuto salutare i suoi compagni di scuola ad un passo dalla semifinale.

Prima di lasciare la casetta, Cricca è scoppiato in lacrime mentre abbracciava Isobel. Il cantante commosso ha chiosato: "È l'amore ragazzi e l'amore prende la pancia". Dopo essersi raccomandato con i suoi ex compagni di scuola di mantenere pulita la casetta, Cricca ha concluso: "A Isobel la amo, a voi vi voglio bene".

Dal canto sua la ballerina ha deciso di fare una promessa all'ex compagno di classe: "Dai, ti rivedrò ancora".

Dopo l'eliminazione nella settima puntata del Serale, per Cricca è arrivato il momento di salutare i suoi compagni…🧡 Amici22 pic.twitter.com/tDZvLlCmNA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 1, 2023

Cricca e Isobel si sono frequentati all'interno del programma

Durante il periodo di "convivenza forzata" all'interno della casetta di Amici, Cricca e Isobel hanno intrapreso una frequentazione.

Poche settimane dopo, però, la ballerina della maestra Celentano ha deciso di interromperla per dedicare il suo tempo al percorso artistico. Durante uno dei pomeridiani nel corso di un'esibizione, il cantante aveva dedicato una canzone a Isobel. Inoltre in una sfida del serale aveva dedicato il brano "Just the way you are" di Bruno Mars.

Da parte della ballerina, però, non c'era stata alcuna reazione. Al contrario, la giovane era apparsa piuttosto distante da Cricca.

La dedica di Lorella Cuccarini

Terminata la settima puntata del serale di Amici, Lorella Cuccarini ha pubblicato uno scatto in cui erano presenti tutti i membri della sua squadra e il collega Emanuel Lo.

Tra questi è stato immortalato anche Cricca, tanto che l'insegnante ha deciso di fargli una dedica: "Caro Cricchetto, è arrivato il momento di salutarci. Hai fatto un serale bellissimo: in queste puntate, sei tanto cresciuto". Dal punto di vista della coach, il cantante si è reso protagonista di un bellissimo serale, visto che è stato eliminato alle porte della semifinale.

Infine Cuccarini ha concluso: "Ora inizia una nuova pagina per te. Sappi che fuori dalla scuola ci sarò sempre per te". Tra le persone che hanno commentato il post dell'insegnante di Amici, c'è stato proprio Cricca che ha ringraziato Cuccarini per gli insegnamenti ricevuti.