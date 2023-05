Nei giorni in cui sta per concludersi l'edizione 2022/2023 di Uomini e donne, i settimanali di Gossip riportano le dichiarazioni di Gemma Galgani sul suo più famoso ex. Quando le hanno domandato se secondo lei è possibile che Giorgio Manetti torni in studio per cercare l'amore, la dama ha risposto di sì anche se non sa come potrebbe reagire in una situazione del genere. Questo eventuale colpo di scena, però, è sicuramente rimandato a settembre perché il dating-show è già in vacanza.

Aggiornamenti sulla coppia di U&D

I giornalisti hanno interpellato Gemma sul possibile ritorno di Giorgio a U&D, e la risposta che ha dato ha fatto felici i fan della trasmissione.

Da settimane, infatti, si vocifera che Manetti sarebbe disposto a rimettersi in gioco nel Trono Over a più di 5 anni dal suo ritiro: è stato lo stesso "gabbiano" a confermarlo in un'intervista che ha fatto il giro della rete.

Quando gli hanno chiesto se accetterebbe un faccia a faccia con Galgani davanti alle telecamere, infatti, il toscano ha fatto sapere: "Se fosse lei a chiedermi di uscire, non direi di no".

Insomma, queste parole hanno riacceso i riflettori su una coppia che ha monopolizzato almeno due intere stagioni del dating-show; anche se si sono frequentati per otto mesi soltanto i due sono stati i protagonisti assoluti della trasmissione per un lunghissimo periodo.

Le dichiarazioni della protagonista di U&D

L'11 maggio, dunque, sul web hanno cominciato a circolare le parole che Gemma ha usato per ricordare la storia che ha vissuto con l'ex Manetti a U&D.

"Anche se per tutti ero lo zerbino d'Italia, lo amavo. Avrei fatto qualsiasi cosa per lui", ha fatto sapere la dama del Trono over in una recente intervista.

Nel commentare i rumor sul possibile ritorno di Giorgio nel cast fisso della trasmissione alla quale lei partecipa da oltre 13 anni, Galgani ha detto: "Può accadere, lui non è per le scelte assolute e poi solo gli stupidi non cambiano idea".

Dopo essersi detta favorevole ad una "reunion" con l'ex fidanzato davanti alle telecamere, la torinese ha risposto così alla domanda su come reagirebbe nel ritrovarsi faccia a faccia con lui: "Non lo so proprio".

Visto che le registrazioni del dating-show sono in pausa almeno per i prossimi tre mesi e mezzi, Gemma ha tutto il tempo per prepararsi all'eventuale incontro con il "gabbiano" agli Elios.

Attesa per il finale di stagione di U&D

Cosa ne sarà di Gemma e Giorgio è presto per prevederlo: U&D ha già iniziato la sua lunga pausa estiva che, salvo cambi di programma, non terminerà fino almeno ad agosto.

La redazione, infatti, d'ora in poi lavorerà sulla nuova edizione di Temptation Island e solo in un secondo momento inizierà a pensare al cast della stagione 2023/2024 del dating-show.

Per scoprire se Armando, Riccardo, Roberta e gli altri veterani del parterre saranno riconfermati o meno, i fan dovranno attendere ancora un bel po' di tempo: durante le vacanze, infatti, molte cose potrebbero cambiare e magari qualcuno di loro troverà l'anima gemella e non tornerà più in studio.

Per quanto riguarda il Trono Classico, a settembre saranno presentati quattro protagonisti nuovi di zecca: l'unico nodo da sciogliere, è sulla notorietà delle new entry del programma. Il pubblico spera sempre che sulla poltrona rossa si accomodino ragazzi alla prima esperienza televisiva, ma questo accade raramente: gli autori, infatti, sono propensi a optare per tronisti giovani che hanno già partecipato al format, magari ex corteggiatori che non sono stati scelti e che quindi meritano un'altra possibilità.