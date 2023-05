Il protagonista della prima parte della puntata di U&D del 9/05 è stato Riccardo: il cavaliere ha raccontato l'incontro che ha avuto con Giusy qualche giorno prima, un appuntamento non piacevole ma che si è concluso con una notte di passione. Tra i due c'è stato un lungo battibecco nel quale si è inserita anche la padrona di casa quando ha sentito Guarnieri dire cose poco carine sulla dama: Maria De Filippi ha invitato il cavaliere a tenere a bada i suoi istinti se sa già in partenza che una persona non gli interessa.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Le anticipazioni della registrazione di U&D dell'8 maggio riguardavano anche Riccardo e le sue ultime frequentazioni.

Oggi, martedì 9, questa puntata è stata trasmessa su Canale 5 e i telespettatori hanno assistito allo scontro tra Guarnieri e una delle dame con le quali è uscito a cena nell'ultimo periodo.

Anche se al ristorante hanno discusso per palesi differenze caratteriali, il cavaliere e Giusy hanno deciso di trascorrere la notte insieme: è stata la donna a bussare alla porta della camera d'albergo del pugliese che, dopo averla "perdonata", l'ha invitata a restare a dormire con lui.

Il giorno dopo, però, il protagonista del Trono Over ha preso le distanze e al rientro in studio ha detto di non voler continuare la conoscenza perché certo che tra loro non c'è il feeling giusto da nessun punto di vista.

Critiche sul protagonista di U&D

Nel vedere Giusy indispettita dalla sua presa di posizione, Riccardo ha iniziato ad attaccarla dicendo che lei l'avrebbe provocato sia di persona che al telefono: il cavaliere ha parlato di alcune foto un po' osé che la dama gli avrebbe inviato prima che si incontrassero a Roma per il loro primo appuntamento.

La diretta interessata ha protestato e nella discussione è intervenuta anche Maria De Filippi.

"Riccardo sapevi già da prima che non ti piaceva. Penso che gli istinti animaleschi dovresti tenerli a freno, siamo adulti", ha detto la padrona di casa di U&D tra gli applausi del pubblico presente.

L'atteggiamento di Guarnieri, dunque, non è piaciuto né ai telespettatori né alla conduttrice, che ha deciso di rimproverarlo per fargli capire che alla sua età non dovrebbe lasciarsi andare alla passione con persone con le quali non vede una prospettiva futura.

Attesa per la scelta di Nicole a U&D

La puntata odierna di U&D è proseguita con il "no" di Riccardo a Mariangela, che si è messa l'orgoglio da parte per chiedere un'altra possibilità. Il cavaliere ha preferito non riprendere la conoscenza con la dama perché in lui non è scattata la scintilla nonostante la consideri una bellissima persona.

Prima che Guarnieri accettasse il corteggiamento di una ragazza che è arrivata in studio solo per lui, Armando ha chiesto la parola e ha criticato i suoi recenti atteggiamenti.

"Sei una brutta persona, torna ad essere quello di un tempo perché non hai più rispetto della donna. Devi capire chi vuole passare solo una serata e chi investe dei sentimenti", ha tuonato Incarnato tra gli applausi del pubblico.

Armando ha ricevuto il benestare anche di Maria, d'accordo con lui nel sostenere che Riccardo ha sbagliato con Giusy dormendo con lei pur sapendo che non si sarebbero più visti.

Oggi, martedì 9 maggio, si registrerà un'altra nuova puntata del dating-show e le anticipazioni riguarderanno sia i protagonisti del Trono Over che l'unica ragazza che è rimasta sulla poltrona rossa. Nicole Santinelli, infatti, nel pomeriggio farà la sua scelta tra Andrea Foriglio e Carlo Mancini: il Trono Classico chiude i battenti dopo che anche Luca Daffré si è fidanzato con Alessandra.