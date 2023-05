È tornato il sereno tra Matteo Ranieri e Luca Salatino. Nei giorni scorsi, i due ex tronisti di Uomini e Donne si sono concessi una serata insieme come ai vecchi tempi. Ma cos'è successo tra loro? Nel rispondere alle domande di alcuni follower su Instagram, Ranieri ha spiegato che non importa cos'è accaduto prima perché l'unica cosa che conta è essersi chiariti.

Le dichiarazioni di Ranieri

Matteo Ranieri e Luca Salatino si sono rivisti e hanno trascorso una giornata insieme.

Ma perché i due avevano discusso? A quanto pare è il quesito che vari utenti hanno posto all'ex tronista di Uomini e donne.

Per questo motivo Ranieri ha deciso di fare chiarezza nel corso di una risposta ad un follower: "Davvero ha così tanta importanza?". Il diretto interessato ha riferito che per lui ora c'è una priorità su tutte: "Per me quello che conta è l'essersi chiariti". Matteo ha lasciato intendere che tra lui e Luca ci sono stati degli screzi, ma durante il momento di divisione nessuno dei due ha mancato di rispetto al prossimo. Al contrario di alcune persone che per visibilità venderebbero l'anima, Ranieri ha detto di non avere mai rivelato i motivi della lite con Salatino, poiché non avrebbe avuto senso.

Infine l'ex volto del dating show di Maria De Filippi ha ribadito che per lui conta solo l'onestà, il rispetto reciproco e la fiducia.

I possibili motivi della lite

Nei mesi scorsi, sono stati ipotizzati i motivi della lite tra Matteo Ranieri e Luca Salatino. A detta di alcuni utenti, i due avrebbero discusso per la partecipazione al Grande Fratello Vip 7: entrambi avrebbero sostenuto il provino, ma Ranieri non avrebbe gradito di essere stato scartato al contrario del suo amico.

Dopo la fine della relazione tra Luca e Soraia invece, l'esperta di Gossip Marzano ha ipotizzato che i due abbiano discusso per lei: pare che l'ex corteggiatrice fosse gelosa del rapporto di amicizia tra i due ex tronisti. Inoltre Soraia durante il trono di Salatino avrebbe stretto amicizia con la "non scelta" di Ranieri.

Ovviamente, si tratta solo di gossip poiché Ranieri e Salatino hanno lasciato intendere di non volerne più parlare.

Come si sono conosciuti Ranieri e Salatino

I due ex volti di Uomini e Donne si sono conosciuti proprio nel programma di Canale 5: entrambi erano seduti sul trono nello stesso periodo. Il primo a scegliere era stato Matteo, ma nonostante l'uscita dal programma continuava a frequentare il suo amico Luca.

Terminata l'esperienza di entrambi, i due avevano progettato di fare delle vacanze insieme e trascorrere delle giornate insieme alle rispettive fidanzate. La discussione, però, portò i due amici ad interrompere ogni rapporto.