Mentre in tv veniva trasmessa la prima parte della puntata di U&D che è stata registrata l'8 maggio scorso, il blogger Pugnaloni pubblicava un'interessante intervista a Paola Ruocco di Lollo Magazine. L'ex dama del Trono Over, infatti, si è raccontata a qualche settimana di distanza dal suo addio al programma: tra i temi affrontati, la rivalità con Gemma e i tanti litigi con Gianni Sperti davanti alle telecamere.

Aggiornamenti sull'ex volto di U&D Over

Paola Ruocco ha lasciato il Trono Over poco tempo fa, ovvero quando si è accorta di voler frequentare Daniele lontano dai riflettori.

Oggi, a distanza di qualche settimana dalla sua ultima apparizione in tv, la dama si è esposta per dire la sua su alcuni storici protagonisti del cast.

Quando le è stata fatta una domanda su Gemma e sui battibecchi che hanno avuto in studio (l'ultima volta sono arrivate faccia a faccia, con Galgani che urlava per essere stata apostrofata con il termine "affamata"), la napoletana ha detto: "Lei non ha nessun interesse di trovare l'amore".

Secondo l'ormai ex protagonista di U&D, dunque, la torinese sarebbe ben contenta di essere single e di poter restare nel cast della trasmissione che frequenta da oltre 13 anni, un po' come starebbero facendo anche Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

Le stoccate dopo i litigi a U&D

Paola si è sfogata anche sulle tante discussioni che ha avuto con Gianni negli studi di U&D: nel corso della sua partecipazione al dating-show di Maria De Filippi, infatti, Ruocco è stata presa di mira dall'opinionista in varie occasioni.

In merito al motivo per il quale Sperti l'avrebbe punzecchiata tante volte, la dama ha detto: "Lo indispettiva che gli rispondevo con l'atteggiamento aggressivo e le parole offensive che lui riservava a me".

L'ormai ex volto del Trono Over, dunque, si è lamentata del fatto che il collega di Tina Cipollari l'avrebbe presa in antipatia sin dall'inizio e per questo si sarebbe esposto per metterla in discussione nel corso delle puntate.

La donna, inoltre, ha ammesso di non tollerare l'opinionista sin da quando si è accorta che si comporterebbe in modo aggressivo con tutte le persone che non gli andrebbero a genio, esattamente come è capitato a lei quando ha debuttato nel cast a settembre.

Attesa per le ultime registrazioni di U&D

Oggi, martedì 9 maggio, il pubblico di U&D ha assistito al rimprovero di Maria De Filippi a Riccardo: la padrona di casa del dating-show, infatti, non ha apprezzato le parole poco carine che il cavaliere ha detto su Giusy e sull'incontro passionale che hanno avuto qualche sera prima in hotel.

Nel giorno in cui trapeleranno le anticipazioni della scelta di Nicole Santinelli, i telespettatori hanno visto una puntata in cui Guarnieri è stato sommerso dalle critiche per come si è comportato con diverse dame del parterre.

"Gli istinti animaleschi dovresti tenerli a freno. Non c'era bisogno di stare con lei, già sapevi che non ti piaceva", ha commentato la conduttrice di Canale 5 dopo aver ascoltato il vivace botta e risposta tra l'ex di Ida e la sua ultima fiamma.

Anche gli opinionisti si sono scagliati contro Riccardo per la leggerezza con la quale ha trattato una signora molto interessata a lui; Gianni, in particolare ha condannato la scelta dell'uomo di passare la notte con una persona che già sapeva non poter essere quella giusta per lui.

Anche Armando si è intromesso nella discussione attaccando il collega di parterre: "Sei un pessimo esempio di uomo. Stai diventando una brutta persona. Non puoi comportarti così, devi capire se dall'altra parte c'è un sentimento. Per te sono diventate tutte uguali".