La vita privata di Nicole Santinelli continua a tenere banco da quando la ex tronista di Uomini & Donne ha lasciato Carlo Alberto Mancini.

Tra i tanti che stanno commentando questa vicenda, spicca la storia "antagonista" televisiva della ragazza: tramite Instagram, infatti, Roberta Di Padua ha punzecchiato la romana e ha lasciato intendere che presto potrebbe regalare qualche colpo di scena con il corteggiatore che non ha scelto in tv.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Da quando si è saputo che Nicole ha lasciato Carlo, il pubblico di U&D ha iniziato ad apprezzare Roberta Di Padua sui social network.

La dama del Trono Over, infatti, ha sempre dubitato del trasporto che la tronista diceva di provare per il corteggiatore che poi ha scelto davanti alle telecamere e, visti gli ultimi accadimenti, sembra aver avuto ragione.

A circa 48 ore di distanza dalla diffusione della notizia della rottura tra i due ragazzi, la protagonista del dating-show ha preso parola su Instagram e ha punzecchiato la sua storica "rivale".

Dopo aver ringraziato le tantissime persone che le hanno scritto in rete per riconoscere che non si sarebbe mai sbagliata su Santinelli, la donna ha aggiunto: "Tutti mi state dicendo che avevo ragione io, grazie di cuore".

La stoccata al volto di U&D

"Nella mia vita ho preso tanti di quei no, che quando c'è qualcosa che non va le persone le riconosci subito", ha proseguito Roberta nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 29 maggio.

Sempre riferendosi a Nicole e al pensiero che si è fatta di lei in studio, la dama di U&D ha aggiunto: "Questo tipo di persone le fiuto da lontano, l'ho capito dal primo sguardo e quindi questa non è stata una novità".

Di Padua, dunque, non si è stupita quando ha appreso che la tronista ha lasciato Carlo due settimane dopo averlo scelto davanti alle telecamere: "Era solo una questione di tempo, ho aspettato perché so che nella vita tutto torna".

La protagonista del Trono Over ha anche lanciato un'altra frecciatina a Santinelli quando ha detto che lei non si è mai nascosta dietro ad un audio (cosa che la giovane ha fatto nelle scorse ore per confermare la rottura con Mancini) e che ci ha sempre messo la faccia, anche quando ha commesso degli errori.

Il parere di chi guarda U&D

"Tutto questo arriva dopo un'ospitata tv (a Verissimo, ndr), una copertina e un piccolo gossip. Fa sorridere", ha proseguito Roberta facendo anche riferimento alle chiacchiere che sono circolate su una sua presunta frequentazione con il corteggiatore che Santinelli non ha scelto in tv.

Prima di terminare il video, Di Padua ci ha tenuto a precisare che secondo lei non è finita qua: "Ne vedremo delle belle se il mio sesto senso non sbaglia".

Anche se non l'ha detto chiaramente, i fan sono certi che la dama si riferiva ai rumor che vorrebbero Nicole e Andrea vicini dopo U&D: stando a quello che si vocifera da qualche ora sui social network, la tronista e l'osteopata si starebbero sentendo e vedendo da quando lei ha interrotto la relazione con Carlo.

Al momento, però, non ci sono prove a supporto di questa indiscrezione ma anche Roberta si è detta convinta del fatto che prima o poi la protagonista dell'ultimo Trono Classico regalerà qualche altro colpo di scena.

Mancini, invece, non si è più esposto per commentare le parole con le quali Nicole ha confermato il loro addio: uno sfogo social nel quale ha rimproverato l'ex per aver fatto una diretta Instagram 30 minuti dopo essere stato lasciato al telefono.