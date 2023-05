Cambio programmazione per la soap Terra amara nel corso della giornata di domenica 7 maggio 2023. L'appuntamento con la soap opera è confermato nella fascia del primo pomeriggio, anche se questa volta andrà in onda in anticipo rispetto all'orario canonico.

Domenica pomeriggio gli spettatori della soap turca dovranno ricordarsi di collegarsi su Canale 5 in anticipo per seguire la nuova puntata della soap turca.

Cambio programmazione Terra amara del 7 maggio: la soap opera turca inizia in anticipo

Il cambio programmazione per Terra Amara del 7 maggio riguarda la durata complessiva della puntata e anche l'orario di inizio su Canale 5.

Tradizionalmente le puntate del sabato e della domenica pomeriggio vanno in onda a partire dalle 15 sulla rete ammiraglia Mediaset, ma questa settimana ci sarà una variazione di palinsesto.

Domenica 7 maggio l'appuntamento con Terra amara è previsto dalle 14:40 su Canale 5.

Durata prolungata per Terra amara: le novità della programmazione del 7 maggio

La soap inizierà in anticipo rispetto all'orario tradizionale del weekend e andrà avanti come sempre fino alle 16:30.

Una variazione di programmazione che andrà a compensare la riduzione della puntata di Terra amara di sabato 6 maggio.

Per lasciare spazio allo speciale Verissimo incentrato sull'incoronazione di Re Carlo III, l'appuntamento con la soap turca slitterà alle 15:45 circa, cominciando con un ritardo di 45 minuti rispetto alla programmazione standard.

Cosa succederà nel corso della nuova puntata di Terra amara in programma domenica 7 maggio in prima visione assoluta su Canale 5?

Demir indaga su Zuleyha e Yilmaz: anticipazioni del 7 maggio 2023

Le anticipazioni rivelano che Demir si mostrerà a dir poco furioso nei confronti della moglie, in quanto ha scoperto che la donna si è proposta di allattare il figlio di Yilmaz in assenza della mamma.

La reazione del figlio di Hunkar sarà ancora più dura dopo che Mujgan inizierà a fargli notare che tra Zuleyha e Yilmaz vi è ancora qualcosa rimasto in sospeso, quasi come se i due non si fossero dimenticati del tutto.

A quel punto il ricco imprenditore inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto della moglie e deciderà di vederci chiaro in tutta questa vicenda, per cercare di arrivare a scoprire come stiano davvero le cose tra la moglie e l'ex Yilmaz.

Spazio anche alle vicende di Sermin, che in questo nuovo appuntamento cercherà di fare il possibile per salvare il suo matrimonio con Sabahattin.