Nel giorno in cui riprenderà la regolare programmazione di U&D, Lorenzo Pugnaloni ha aggiornato i fan su quello che accadrà nelle prossime settimane. Il blogger ha usato Instagram per far sapere che Nicole Santinelli e Luca Daffrè sceglieranno nelle ultime registrazioni di quest'edizione del dating-show, ovvero attorno alla fine di maggio. Salvo colpi di scena, la prima a prendere una decisione dovrebbe essere la romana che attualmente è indecisa tra Carlo e Andrea.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Martedì 2 maggio sarà trasmessa in tv la prima parte della registrazione di U&D in cui Roberta ha criticato Nicole per come si comporta con i suoi corteggiatori: questi spoiler arrivano dalle riprese di sabato scorso, quelle che andranno in onda su Canale 5 a partire da oggi pomeriggio.

L'edizione 2022/2023 del programma condotto da Maria De Filippi, però, è agli sgoccioli: anche se ancora non si conosce la data precisa, si sa che il format andrà in vacanza tra fine maggio e inizio giugno e ci resterà per almeno tre mesi.

Le nuove puntate saranno registrate sul finire dell'estate, probabilmente già negli ultimi giorni di agosto, per poi essere mostrare al pubblico da metà settembre circa.

Visto che manca poco al termine della stagione, i fan stanno cominciando a chiedersi quando sceglieranno i tronisti "in carica".

Le spiegazioni sui giovani di U&D

A rispondere a questa domanda che molti spettatori di U&D si stanno ponendo, è stato il blogger Pugnaloni in una Instagram Stories apparsa sul suo profilo il 2 maggio.

"Le scelte avverranno nelle ultime registrazioni, quindi nell'ultima settimana di maggio", ha fatto sapere il ragazzo che ogni settimana riporta le anticipazioni di tutto quello che accade in studio nel corso delle riprese.

Secondo il giovane, inoltre, ci sarebbe già un ordine che i protagonisti del Trono Classico seguiranno per prendere le loro decisioni finali: "La prima dovrebbe essere Nicole, poi Luca".

Insomma, gli attuali tronisti del dating-show dovrebbero fare il nome della persona con la quale vogliono fare coppia in base al loro arrivo nel cast: Santinelli ha iniziato l'avventura sulla poltrona rossa con qualche settimana d'anticipo rispetto a Daffré, e per questo dovrebbe essere la prima a fare la scelta e a lasciare il programma con il suo corteggiatore preferito.

Gli spoiler sui protagonisti di U&D

Stando a quest'informazione che ha fornito Lorenzo Pugnaloni sui social network, dovrebbe mancare ancora un po' alla conclusione del percorso degli attuali protagonisti del Trono Classico.

Le registrazioni, infatti, vanno avanti senza sosta e lo scorso weekend sono trapelati interessanti spoiler su quello che hanno combinato dame, cavalieri e giovani del cast.

Le anticipazioni di U&D del 30/04 riguardano le lacrime che Nicole ha versato quando ha scoperto che Carlo ha abbracciato Roberta nei camerini: i due si sono incontrati per caso e la dama ha deciso di consolare il ragazzo vedendolo un po' giù.

Questo gesto non è piaciuto alla tronista, che ha criticato il corteggiatore dicendogli che aveva solidarizzato con "un suo nemico", ovvero con una persona con la quale non va d'accordo e che in passato l'ha definito più volte un sottone.

A far storcere il naso alla romana, però, è stata anche l'esagerata reazione che Andrea ha avuto alla notizia che lei avrebbe preferito fare un'esterna con Carlo: pressata dagli attacchi, Santinelli si è lasciata andare ad un pianto liberatorio.

Per quanto riguarda Luca, la sua attuale preferenza sembra ricadere su Alessandra: è a quest'ultima, infatti, che Daffré ha dato il suo primo bacio da protagonista del Trono Classico.