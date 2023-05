Grande attesa per la settima puntata di Un passo dal cielo 7, la seguitissima fiction del prime time di Rai 1 con Giusy Buscemi, che tornerà in onda il 7 maggio in prima visione assoluta.

I colpi di scena non mancheranno e, in vista di questo atteso finale della settima stagione, si arriverà alla fatidica e attesa resa dei conti per Manuela, la quale si ritroverà a dover far chiarezza su diversi punti oscuri legati alla sua vita.

Cambio programmazione per Un passo dal cielo 7: le novità sulle ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il finale di Un passo dal cielo 7 rivelano che ci sarà un cambio programmazione importante su Rai 1.

Le ultime due puntate della fiction, infatti, non saranno trasmesse più di giovedì sera, bensì saranno trasmesse con una doppia serata speciale.

Domenica 7 maggio andrà in onda la settima puntata della Serie TV, dopodiché lunedì 8 maggio sarà la volta dell'ottava e ultima puntata in prima visione assoluta.

Un cambio programmazione dettato dall'esigenza della Rai di lasciare spazio al giovedì sera alla messa in onda delle partite di Europa League delle squadre italiane.

Manuela indaga sul caso di un guardiano: anticipazioni Un passo dal cielo 7 del 7 maggio

Ma cosa succederà in questa settima puntata di Un passo dal cielo 7 in onda domenica 7 maggio in prima visione assoluta su Rai 1?

Le anticipazioni riguardanti questo penultimo appuntamento rivelano che si indagherà sul caso del guardiano di un albergo, il quale verrà ritrovato in fin di vita, in riva ad un lago.

Un caso che si preannuncia particolarmente spinoso dato che, dopo le prime indagini, tutto lascerebbe pensare che dietro possa esserci lo zampino di sua figlia, considerata l'artefice di quanto è successo ai danni dell'uomo.

Tuttavia, proprio quel lago, potrebbe contenere una verità che fino a questo momento non è ancora venuta a galla.

La resa dei conti per Manuela: anticipazioni Un passo dal cielo 7 del 7 maggio 2023

Le anticipazioni sulla settima puntata di Un passo dal cielo 7 rivelano che, all'interno del fatidico lago, potrebbe essere contenuta anche la verità legata alla morte di Roberta e al tradimento di persone che erano considerate fidate.

Insomma, in questa settima puntata della serie televisiva, per Manuela si avvicinerà il fatidico momento della resa dei conti finale: la verità potrebbe venire prepotentemente a galla.

Spazio anche alle vicende di Vincenzo: gli spoiler di questa penultima puntata della fiction Rai con Giusy Buscemi rivelano che l'uomo dovrà affrontare le difficoltà con Carolina, ma farà i conti anche con le crisi di Huber, dopo aver scoperto che una delle sue figlie è in dolce attesa.