Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole in arrivo prossimamente su Rai 3. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Lara, Marina e Roberto: per loro, infatti, potrebbe arrivare il momento della resa dei conti finale.

Le bugie di Lara Martinelli che, da diverso tempo sta portando avanti la sua fitta rete di menzogne, potrebbero essere smascherate e la donna potrebbe ritrovarsi in guai seri.

Lara continua ad ingannare Roberto Ferri nelle prossime puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, Lara continua a portare avanti le sue menzogne ai danni di Roberto, facendo credere al ricco imprenditore che Tommaso sia suo figlio.

E, come se non bastasse, per attirare l'attenzione di Ferri e cercare di averlo sempre al suo fianco e nella sua vita, inizierà a somministrare delle sostanze velenose al bambino, con lo scopo di farlo stare male e in tal modo far sì che Roberto si preoccupi per lui e passi del tempo in loro compagnia.

Insomma, un piano a dir poco diabolico quello di Lara, la quale potrebbe ritrovarsi messa alle strette nel corso delle prossime puntate di questa fortunata stagione della soap opera in onda su Rai 3.

Marina potrebbe mettere nei guai Lara nelle prossime puntate di Un posto al sole

Sì, perché nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, Lara potrebbe ritrovarsi con le spalle al muro.

La donna, infatti, potrebbe essere smascherata dalla sua acerrima nemica Marina, la quale potrebbe portare alla luce la verità sulle bugie che l'ex compagna di Roberto ha messo in piedi fino a questo momento.

Insomma, Lara potrebbe ritrovarsi messa con le spalle al muro e, questa volta, la donna finirebbe seriamente nei guai per tutto quello che ha compiuto fino ad oggi.

La reazione di Roberto, ingannato e umiliato dalla sua ex compagna, potrebbe essere a dir poco spietata e crudele.

Non si esclude che Ferri possa decidere di passare alle vie legali contro Lara Martinelli e chiedere anche l'affido esclusivo del bambino che, in realtà non è suo figlio.

Ritorna il sereno tra Roberto e Marina nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Insomma, i colpi di scena continueranno a tenere banco nel corso delle prossime settimane di programmazione di Un posto al sole e tutto ciò potrebbe avere delle conseguenze positive sul legame tra Roberto e Marina.

Nel caso in cui le bugie di Lara dovessero essere realmente scoperte e smascherate, ecco che i due coniugi Ferri potrebbero riprendere in mano serenamente le redini del loro legame e tornare ad essere una coppia come ai vecchi tempi.

Tornerà il sereno tra Roberto e Marina? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi di questa fortunata stagione della soap.