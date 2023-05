L'appuntamento con Un posto al sole torna in onda dal 29 maggio al 1° giugno 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che la situazione per Lara non sarà affatto delle migliori, dato che rischierà seriamente di ritrovarsi in guai seri dopo l'arrivo della vera mamma di Tommaso.

Spazio anche alle vicende di Franco e Angela, che in questi nuovi appuntamenti con la soap usciranno di scena per trasferirsi in Sicilia.

Lara si ritrova messa nei guai: anticipazioni Un posto al sole al 1° giugno 2023

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole della settimana che va dal 29 maggio al 1° giugno 2023 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alle vicende di Lara, la quale si troverà a fare i conti con l'arrivo della vera mamma del piccolo Tommaso.

La donna, dopo aver messo piede a Napoli, non avrà alcuna intenzione di fare un passo indietro e vorrà riavere con sé il figlio.

Ida metterà in grande difficoltà Lara, dato che il castello di bugie costruito dalla donna rischierà di crollare miseramente.

Come se non bastasse, Ida potrebbe metterla in difficoltà proprio con Roberto Ferri, nonostante le preghiere della donna di uscire dalla sua vita e non metterla nei guai.

Marina Giordano non ritorna a Napoli: anticipazioni Un posto al sole al 1° giugno

La situazione diventerà sempre più complicata per Lara, che nel frattempo approfitterà per avvicinarsi sempre più a Roberto e cercare così di fare nuovamente breccia nel suo cuore.

Perché Marina non avrà alcuna intenzione di rientrare a Napoli.

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 1° giugno 2023 rivelano che la donna prenderà le distanze da Ferri e da questa relazione con Lara, decidendo di fermarsi a Londra ancora per un po' di tempo.

Cosa succederà a questo punto? Lara si ritroverà messa con le spalle al muro dopo il ritorno della vera mamma di Tommaso?

Angela e Franco se ne vanno: anticipazioni Un posto al sole 29 maggio-1 giugno 2023

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per la partenza di Angela e Franco.

I due decideranno ufficialmente di lasciare Napoli e trasferirsi per un po' di tempo in Sicilia, dove intendono intraprendere un nuovo percorso lavorativo.

Di conseguenza Giulia si preparerà a salutare la figlia, Franco e la piccola Bianca: una partenza che non lascerà indifferente la donna.

Spazio anche alle vicende di Guido, che in questi nuovi episodi dovrà difendersi dalle pesanti e infanganti accuse di aver tradito sua moglie.