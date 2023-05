Lo sceneggiato Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle prossime puntate raccontano che Angela, Franco e Bianca lasceranno Napoli dopo la crisi che ha messo a dura prova la stabilità della loro famiglia: i Boschi si prenderanno dunque una pausa lontano dai loro cari.

Nelle puntate in onda nella seconda metà di maggio, inoltre, Roberto e Lara si avvicineranno molto, dopo che Marina ha deciso di stare a Londra accanto a Elena e alla nipote Alice e non combattere più per il suo matrimonio, che crede sia ormai finito.

Ma non tutto andrà come previsto: proprio quando la furba Martinelli crederà di averla fatta franca e di aver portato Ferri dalla sua parte, una donna misteriosa giungerà in città per rovinarle la vita.

Un posto al sole: Angela e Franco salutano Napoli

C'è aria di crisi tra Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) che non riescono più ad avere un dialogo. Il tutto è reso più difficile dal fatto che Boschi ha perso il lavoro al garage e che si trova in difficoltà economica. Bianca ha affrontato con nonna Giulia uno dei momenti più delicati di una ragazza, essendo ormai diventata "signorina". Ironia della sorte, Angela sta invece facendo i conti con la scoperta di essere entrata in menopausa precoce.

Le anticipazioni raccontano che le cose cambieranno completamente quando Angela dovrà far fronte a un'altra emergenza lavorativa in Sicilia. Questa volta l'allettante proposta di lavoro verrà accettata dalla donna, che partirà insieme a Franco e Bianca. La famiglia Boschi dunque partirà, con la prospettiva di ritrovare un po' di serenità.

Roberto e Lara vicini più che mai

Ferri ha risposto al bacio di Lara, che si è presentata a Palazzo Palladini sapendo che Marina è a Londra. Questa volta, Roberto non sembrerà allontanarla, dimostrandole di avere ancora un certo debole per lei.

Negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda a maggio, Lara e Roberto si avvicineranno inaspettatamente, anche se l'arrivo di una donna cambierà tutte le carte in tavola.

Upas: Lara dovrà affrontare la vera mamma di Tommy

Le anticipazioni delle prossime puntate dicono che a Napoli arriverà Ida la vera mamma di Tommaso e che sarà disposta a tutto pur di ricongiungersi con il suo bambino, che alcuni mesi prima era stata costretta a lasciare per motivi economici.

Per Lara sarà un gran problema tenere a bada Ida, proprio ora che sembra aver fatto capitolare una volta per tutte Roberto. Resta da capire anche come reagirà Marina, una volta che sarà tornata da Londra e si troverà davanti al suo peggiore incubo: Ferri e Lara di nuovo vicini e il suo matrimonio che rischia di finire pochi mesi dopo essere stato celebrato.