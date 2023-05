Le nuove anticipazioni di Un poasto al sole per la settimana che va dal 29 maggio al 1° giugno vedono al centro delle trame l'arrivo di Ida a Napoli, che porterà più volte Lara a rischiare di essere scoperta da Roberto. Arriverà una bella novità per Manuela, che rimarrà molto colpita da Costabile, il fratello di Speranza. Giulia, invece, si preparerà a salutare Angela e Franco, e dovrà fare i conti con la solitudine alla terrazza. Luca De Santis si troverà in una situazione di disagio che potrebbe far emergere un grave problema di salute.

Anticipazioni Un posto al sole: Giulia saluterà Franco, Angela e Bianca, in partenza per la Sicilia

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 29 maggio al 1° giugno raccontano che Angela e Franco si prepareranno a partire per una nuova avventura in Sicilia. Per la coppia sarà un'opportunità per ritrovarsi dopo un periodo di profonda crisi e nello stesso tempo Angela avrà l'occasione di portare a termine un progetto a cui tiene molto. Giulia sarà felice per Angela e Franco, ma nel salutarli proverà una certa nostalgia, soprattutto perché resterà da sola alla Terrazza. Intanto Luca continuerà il suo insediamento a Napoli, anche se avrà diverse disavventure da affrontare. Il medico De Santis si troverà di fronte a una situazione di grave disagio emotivo e questo farà pensare che Luca soffra di un grave problema di salute.

Nelle puntate precedenti, quando l'uomo è riapparso in Un posto al sole, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare che era solito fare uso di un medicinale iniettabile.

Anticipazioni settimana dal 29 maggio al 1° giugno: Costabile affascina Manuela

Le puntate di Un posto al sole dal 29 maggio al 1° giugno annunciano una grande novità che riguarda Manuela.

La ragazza riceverà l'ennesima delusione da Niko, ma poco dopo incontrerà un uomo che catturerà la sua attenzione. Si tratta di Costabile, il fratello di Speranza, che la affascinerà molto. La ragazza, tuttavia, non si sentirà ancora pronta a iniziare una nuova avventura e preferirà non farsi avanti con il ragazzo, vista la cocente delusione da poco vissuta a causa di Niko.

Roberto a un passo dalla verità, Lara in difficoltà

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 29 maggio al 1° giugno rivelano che proprio quando Lara e Roberto saranno sempre più vicini, Ida arriverà a Napoli e sarà diretta a Palazzo Palladini. La vera madre di Tommaso darà filo del torcere alla signora Martinelli, che farà di tutto per convincerla a non rivelare a nessuno il suo segreto. Ida non avrà nessuna intenzione di arrendersi e continuerà a insistere per avere il suo bambino, tanto che Lara rischierà di essere scoperta da Roberto proprio mentre parlerà con la donna. Lara non si darà pace e proverà in tutti i modi a far tornare Ida in Polonia, ma lei sarà ostinata e questo atteggiamento potrebbe far insospettire Ferri.