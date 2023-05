Cambio programmazione per Un posto al sole nella giornata di giovedì 8 giugno 2023. L'appuntamento con la soap opera serale in grado di appassionare una media di quasi due milioni di spettatori al giorno, subirà delle variazioni di palinsesto.

Eccezionalmente per il prossimo giovedì sera, gli spettatori e appassionati della soap, avranno modo di poter vedere un doppio appuntamento speciale con Un posto al sole tra access prime time e prima serata della terza rete Rai.

Cambio programmazione per Un posto al sole: cosa succede il 9 giugno

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Un posto al sole si verificherà il prossimo 8 giugno.

L'appuntamento con la soap opera andrà in onda in versione speciale, dato che bisognerà recuperare l'episodio che non è stato trasmesso nel corso della serata del 2 giugno, per lasciare spazio all'evento del Golden Gala.

Di conseguenza, il prossimo giovedì sera, gli spettatori e appassionati della soap opera ambientata nello storico Palazzo Palladini dovranno prepararsi a fare gli "straordinari" davanti alla tv, per seguire le nuove puntate della soap opera.

Raddoppio per Un posto al sole nel palinsesto del 9 giugno

L'appuntamento con Un posto al sole è confermato a partire dalle 20:50 circa, subito dopo la messa in onda del talk show "Il Cavallo e la torre" ma, questa volta, non andrà in onda un singolo episodio.

Alle 21:25 circa, infatti, andrà in onda un secondo episodio di Un posto al sole: la soap opera andrà avanti fino alle 21:45 circa, quando poi la linea passerà alle trasmissioni di prime time della terza rete Rai.

Da venerdì 9 giugno, invece, la programmazione tornerà ad essere quella standard con un singolo episodio nell'access prime time.

Lara rischia di essere smascherata per le sue bugie: anticipazioni Un posto al sole giugno

Ma cosa succederà in queste nuove puntate della soap opera che andranno in onda durante il mese di giugno? Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio ancora per le vicende di Lara Martinelli, la quale rischia di essere smascherata per le sue bugie dette sul conto del piccolo Tommaso.

La donna si ritroverà a dover affrontare l'arrivo di Ida, la vera mamma del bambino, la quale non ha alcuna intenzione di rinunciare ancora al suo bambino e vorrà fare di tutto per riaverlo di nuovo con se.

Di conseguenza, Ida si dirà disposta a tutto pur di riuscire ad avere la meglio e in questo modo metterà a repentaglio il castello di bugie messo in piedi da Lara.

Come andrà a finire? Martinelli si metterà subito all'opera per studiare un nuovi piano che possa permetterle di avere la meglio ma, questa volta, rischia di essere scoperta e finire nei guai con il suo ex Roberto Ferri.