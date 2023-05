L'appuntamento con Terra amara prosegue e le anticipazioni dal 29 maggio al 4 giugno annunciano numerosi colpi di scena. Zuleyha tornerà alla villa, dopo essere sta ferita e abbandonata nel bosco da Demir, ma verrà cacciata via. Il signor Yaman umilierà la moglie impedendo a chiunque di darle ospitalità e Zuleyha tenterà un gesto estremo nella piazza del paese. A salvarle la vita sarà Fekeli che la accoglierà da lui, ma Mujgan sarà furiosa quando la vedrà in casa con Yilmaz.

Spoiler Terra amara: Demir ripudierà Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che, nella settimana dal 29 maggio a 4 giugno, Zuleyha sarà al centro delle trame.

La donna sarà abbandonata nel bosco e a stento riuscirà a ritrovare la strada di casa, ma una volta alla villa subirà ancora umiliazioni da Demir. L'uomo, certo di essere stato tradito, ripudierà la moglie e la caccerà di casa impedendole di rivedere i suoi bambini. Zuleyha vagherà per il villaggio, disperata e in condizioni precarie di salute, e sarà accolta prima da Sermin e poi da alcuni operai. I braccianti si prenderanno cura della signora Altun che perderà le forze all'improvviso, ma saranno minacciati duramente da Demir.

Spoiler settimana 29 maggio-4 giugno: Zuleyha disperata tenterà un gesto estremo

Nelle puntate di Terra amara che andranno in onda nella prossima settimana, Zuleyha non avrà un posto dove andare.

Il pensiero di non poter più riabbracciare i suoi figli, inoltre, la farà disperare e la spingerà a commettere un gesto estremo. Nella piazza di Adana Zuleyha si cospargerà di benzina e urlando la sua innocenza tenterà di darsi fuoco. In quel momento arriverà Fekeli, che le salverà la vita e la porterà con sé. Ad aiutare la nuora sarà anche Hunkar che proverà a rassicurarla sul fatto che prima o poi Demir si calmerà e tutto tornerà come prima.

Mujgan al suo rientro a casa troverà Zuleyha e sarà furiosa

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, nella settimana dal 29 maggio al 4 giugno, Mujgan sarà di ritorno dopo la tentata fuga con Kerem Ali. Quando sarà a casa e troverà Zuleyha, la dottoressa andrà su tutte le furie e ricomincerà a litigare con Yilmaz. Fekeli tenterà di sedare gli animi e nella confusione Zuleyha ruberà la pistola ad Ali Rahmet.

Piena di rabbia la moglie di Demir si dirigerà a Villa Yaman e sparerà al marito. Il signor Yaman sarà ricoverato in ospedale in gravi condizioni, mentre Zuleyha finirà in prigione. Hunkar, invece, sarà in pena per il figlio e ripenserà a tutto il male fatto alla nuora. Fekeli sarà pronto a sostenere la donna che ha sempre amato e che è profondamente pentita degli errori commessi in passato.