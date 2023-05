S'ingarbugliano sempre di più le vicende di Un posto al sole. Palazzo Palladini si accinge a salutare tre storici personaggi, mentre una nuova famiglia prenderà a svilupparsi in casa Ferri. A fare i bagagli, per stabilirsi lontano da Napoli, saranno Angela, Franco e la giovanissima Bianca. Giulia, dunque, sta per essere lasciata sola, al suo destino che la porterà a finire sotto la minaccia soverchiante del clan di Castrese. Intanto a casa Ferri si stabilirà Lara con il piccolo Tommaso. Con Marina lontana, Roberto riscoprirà le gioie della paternità e prenderà un'imprevista decisione riguardante Lara.

Di cosa si tratterà?

Un posto al sole anticipazioni dal 15 al 19 maggio: Angela e Franco partono con Bianca

Il difficile periodo che ha investito la famiglia Boschi e Poggi sta per volgere a conclusione, ma soltanto parzialmente. Il garage in cui Franco ha lavorato per anni sarà ceduto ufficialmente ai nuovi proprietari. Il gelo instauratosi tra Angela e il marito scemerà per fare posto ad una ritrovata complicità, al punto che i due inizieranno a maturare un progetto lontano da Napoli. Bianca, che si trova nel pieno di un periodo importante per ogni ragazzina, troverà il coraggio di confidarsi con sua madre. Per Giulia, invece, i problemi saranno proprio alla porta.

Un posto al sole puntate sino al 19 maggio: Giulia nel mirino di un clan

Il fratellastro di Rosa, ossia Eduardo Sabbiese, prenderà di mira la signora Poggi. Le minacce subite dal clan di Sabbiese non faranno altro che causare un forte stress in Giulia, la quale, nel frattempo sarà messa al corrente della partenza della figlia con Bianca e Franco.

I coniugi, infatti, saranno pronti a ricominciare altrove, precisamente in Sicilia.

Upas anticipazioni dal 15 al 19 maggio: torna Cristina, una telefonata rischia di mandare in fumo i piani di Lara

Con Marina lontana da casa, scatterà il bacio tra Lara e Roberto [VIDEO]. La donna sarà più convinta che mai di poter conquistare la fiducia del suo ex, il quale continuerà a mostrarsi indifferente per l'assenza della moglie.

Ma proprio quando la situazione sembra volgere a favore di Lara Martinelli, ecco che spunterà una misteriosa signora e i suoi infidi inganni rischieranno di frantumarsi.

Quando Ferri vedrà Cristina e Tommaso interagire allegramente, si sentirà rassicurato e prenderà un'imprevista decisione riguardo Lara. Nel dettaglio, Roberto preferirà concentrare le sue energie su questa nuova famiglia e sulle ritrovate gioie della paternità. A sciupare questo idillio ci penserà una telefonata che rischierà di compromettere i piani di Martinelli.

Anticipazioni Un posto al sole 15 - 19/5: Mariella e Salvatore, un'amicizia al capolinea

Dopo aver scoperto della crociera che Mariella andrà a fare insieme a sua sorella Bice anziché con lui, Salvatore non l'ha presa bene.

E così, nelle prossime puntate di Un posto al sole, il vigile prenderà le distanze dall'amica, rea di averlo tradito. Guido Del Bue e Castrese, però, non se ne staranno a guardare e cercheranno di far riconciliare i due, ma ogni loro tentativo sembreranno cadere nel vuoto.