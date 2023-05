Cristina Scuccia è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati dell'Isola dei Famosi 2023. La naufraga è divenuta famosa quando vinse da suora il programma musicale The Voice. Partecipare al Reality Show in Honduras offre alla ragazza varie opportunità di parlare delle decisioni prese che l'hanno portata a togliere il velo, con i compagni d'avventura che si dimostrano spesso curiosi riguardo alla strada che ha compiuto.

In seguito al successo nel talent di Rai 2, avvenuto nel 2014, Scuccia ha riscosso un grande successo che l'ha condotta a viaggiare per il mondo, fin quando, nel 2022, ha scelto di abbandonare la vita ecclesiastica e di recarsi in Spagna.

Proprio su questa decisione di andare via dall'Italia, Cristina si è confidata con Fabio Ricci e Alessandra Drusian.

La confidenza di Cristina Scuccia

Cristina Scuccia ha raccontato ai due compagni d'avventura che inizialmente era molto chiusa e non aveva intenzioni di dare alcuna giustificazione in merito alla decisione di cambiare completamente vita e questo l'ha portata ad esporsi senza offrire nessun tipo di motivazione: "All'inizio sono scappata dall'Italia per non farmi vedere nessuno", ha affermato Cristina che ha aggiunto di avere necessità di vivere quel suo momento comprendendo da sola cosa stesse accadendo, senza avere nessuna influenza dall'esterno.

Sull'ex suora, ora si stanno facendo varie supposizioni e sono sorte alcune indiscrezioni.

Si è pensato che avesse un fidanzato, anche lui ex frate, oppure che le piacessero le donne e che una ragazza la stesse aspettando a Madrid. Insomma, la storia di Cristina Scuccia ha destato curiosità, fin da subito.

Il racconto a Tv Sorrisi e Canzoni di Cristina Scuccia

Cristina Scuccia, 34enne siciliana, nata in provincia di Ragusa, per la precisione a Vittoria, rilasciò un'intervista alla rivista 'Tv Sorrisi e Canzoni' nella quale espose le motivazioni che la portarono a prendere parte all'Isola dei Famosi 2023. L'ex suora rivelò che stava compiendo un percorso alla continua ricerca di sé stessa in un contesto di ritorno alle cose essenziali come, ad esempio, il contatto che offre il reality show con la natura e le possibilità di confrontarsi con persone che hanno storie differenti dalle sue.

Cristina ha raccontato di aver vissuto un'avventura simile nel corso dei suoi anni di noviziato effettuati in Brasile, nella periferia di San Paolo. In quell'esperienza aveva a disposizione solo cose strettamente indispensabili per sopravvivere. Sulla vecchia vita, Scuccia ha dichiarato che avverte la mancanza della musica attraverso la quale prega, piange, ride, canta e balla.