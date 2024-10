L'oroscopo del weekend 5 e 6 ottobre riguardante la fortuna, preannuncia 48 ore in compagnia della Luna in Scorpione. Questa impostazione astrologica porterà benissimo ai nati del Cancro, dello Scorpione, del Leone e del Pesci, tutti premiati con 5 quadrifogli portafortuna. Al contrario, la sfortuna si abbatterà sul Toro, sulla Bilancia, sul Sagittario e sull'Acquario, stipati sul fondo della classifica e alle prese con un fine settimana abbastanza disastroso. Le stelle, inoltre, indicano che il Capricorno ritroverà un buon livello di equilibrio.

Previsioni astrologiche del weekend: i più sfortunati

Toro: 3 quadrifogli. Preparatevi ad affrontare un fine settimana piuttosto difficile. La sfortuna si abbatterà sul vostro cammino, portandovi ad avere scatti d'ira e di disperazione. 'Perché sempre a me?', direte voi. In realtà avete un atteggiamento sbagliato. Il pessimismo attira altro pessimismo. Quindi se vi impegnerete, giorno per giorno, ad essere più ottimisti, a darvi da fare davanti ad un problema, a sorridere al prossimo, noterete un bel miglioramento. 'Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo', disse Gandhi. Se cercate supporto, potreste rivolgervi a un professionista e alla lettura giusta. Mantenete la calma e cercate di evitare conflitti inutili.

Incomprensioni in ambito amoroso: sarà importante chiarire vecchi malintesi per ritrovare l'armonia di coppia.

Agite con prudenza, ascoltando i segnali di stress del partner. I cuori solitari potrebbero sentirsi malinconici, ma l'ottimismo sarà la chiave per superare questo particolare momento. Potreste rivedere una vecchia conoscenza e notare quanto sia cambiata.

Fatevi gli affari vostri. Evitate i pettegolezzi. Sfruttate queste 48 ore (se siete liberi dagli impegni di lavoro) per riordinare la casa, per trascorrere del tempo di qualità con i familiari e per concedervi del meritato 'dolce far niente'.

Bilancia: 3 quadrifogli. Questi giorni potrebbero portare qualche ostacolo sul vostro percorso di vita.

Un litigio potrebbe sciupare una relazione. Evitate le polemiche. Non parlate di politica, denaro, patrimonio e parenti. Cercate di mantenere la serenità attorno e dentro di voi. Evitate ogni malinteso, soprattutto nei rapporti affettivi e interpersonali. Il weekend potrebbe portare nervosismo e tensioni in coppia, ma dipenderà da voi.

Chi è solo non sembra intenzionato a cercare l'anima gemella. Tuttavia, una persona sembra nutrire del sentimento nei vostri confronti. Si tratta di una persona più giovane, che magari avete conosciuto qualche settimana fa sui mezzi di trasporto o in un altro paese. Siate più flessibili e meno puntigliosi nelle vostre decisioni. Scegliete con diplomazia le parole da usare.

Qualora dovessero sorgere dei problemi con una persona appena conosciuta, cercate un dialogo aperto e sincero per risolvere la situazione.

Sagittario: 3 quadrifogli. Fine settimana sottotono. La fortuna continuerà a scarseggiare. Potrebbero essere 48 ore impegnative. Un imprevisto potrebbe rovinare i vostri programmi. Attenzione a non perdere la calma, offendendo qualcuno di importante. A volte i problemi ve li andate a cercare con il lanternino. Dovreste cambiare atteggiamento. Siate più diplomatici, alla mano e pazienti. Dovreste maturare un dialogo costruttivo con i familiari e chi vi sta a cuore.

Qualora l'altra parte non dovesse sembrare disposta a parlare con maturità, allora cercate di trascorrerci il meno tempo possibile.

Ignorare i problemi potrebbe peggiorarli, soprattutto in coppia, dove il partner potrebbe reagire con frustrazione a una vostra presa di posizione. I single potrebbero sentirsi attratti da qualcuno, ma rimarranno molte incertezze: indagate prima di agire. Una crisi temporanea potrebbe affacciarsi, ma cercate supporto da un amico fidato. Con pazienza e dialogo, la situazione migliorerà.

Acquario: 3 quadrifogli. L'Oroscopo annuncia un weekend con il freno a mano tirato. Potrebbero nascere delle incongruenze. Qualcosa di spiacevole sembra essersi abbattuto su di voi. Non disperate, ma cercate di capire come venirne a capo. La sofferenza fa parte della vita, così come il coraggio fa parte della paura.

Dovreste abbracciare i cambiamenti che il destino vi ha riservato, non respingeteli. Avete bisogno di esplorare nuovi sentieri, magari l'attuale rapporto vi sta consumando l'anima. Chi l'ha detto che dovete continuare a subire? Dateci un taglio. Forse ci sarà qualche piccola complicazione da risolvere. Armatevi di pazienza e partite all'attacco. I sentimenti sembrano incasinati. Forse siete stanchi dell'atteggiamento del vostro partner? Potreste dover prendere decisioni importanti riguardanti l'amore e la famiglia. Qualcuno non sta vivendo un bel periodo e dovreste stargli vicino. Sabato e domenica potrebbero portare malinconia e tensione. Evitate lo stress, magari dovuto ad un eccessivo carico di responsabilità familiare e professionale.

Le stelle vi tranquillizzano: rimedierete agli errori del passato.

I segni zodiacali nella media

Ariete: 4 quadrifogli. Sarà un fine settimana con qualche novità interessante da accogliere, anche se le opportunità fortunate saranno limitate. Alti e bassi vi comanderanno, ma non fatevi suggestionare da alcunché. Siete un segno che lotta nella vita, ma potreste sentirvi stanchi di battagliare. Vorreste maggiore serenità nel quotidiano: ogni giorno ne accade qualcuna! Bandite il pessimismo e le persone tossiche. Allontanatevi il più possibile da chi promette mari e monti. Se proprio non vi garba il vostro carattere o la vostra vita, allora ricostruitevi da capo, pezzo per pezzo. Non abbiate fretta.

Le battute d'arresto servono a rafforzare lo spirito.

La serata di sabato potrebbe essere portare qualche occasione in più da assaporare insieme a familiari o amici. I cuori solitari potrebbero ricevere quelle risposte che attendevano da un po' di giorni, magari dalla persona del cuore. Questo porterà il cuore a ritrovare entusiasmo verso la vita. Domenica promette buone occasioni in amore, sia per single che per coppie. Le relazioni che vanno avanti da tempo dovrebbero imparare a mettere da parte i problemi e cercare di coltivare la passione attraverso l'uso della fantasia.

Gemelli: 4 quadrifogliMantenere un atteggiamento rilassato e assertivo sarà fondamentale per vincere una certa battaglia.

Chi ha sofferto a causa di un cambiamento radicale nella propria vita inizierà a intravedere la luce in fondo al tunnel. Il weekend potrebbe riservare qualche sorpresa fortunata. Sabato e domenica porteranno un po’ di routine in amore, con qualche momento di ansia. Per mantenere la serenità, cercate di essere meno lunatici. Una passeggiata all’aperto potrebbe aiutare a calmare i nervi. I single potranno sfruttare le amicizie attuali per vivere nuove esperienze divertenti. Affrontate con coraggio gli ostacoli, trasformandoli in opportunità di crescita. Questo atteggiamento farà la differenza, fidatevi. Dedicate tempo alla cura del corpo e del look.

Vergine: 4 quadrifogliL’oroscopo del weekend prevede per voi un periodo piuttosto incandescente.

Vi sentirete frizzanti, recuperando un po’ di quelle energie che vi sono mancate nei giorni scorsi. In effetti, non vi siete sentiti in forma. La vostra mente è stata assonnata e poco concentrata. Non è da escludere che abbiate commesso degli errori, anche di valutazione. È tempo di risalire la china e tornare a macinare meglio di prima. Gustatevi le piccole emozioni, ve le meritate. Smettetela di addossarvi colpe che non avete, ma non scaricatele sugli altri. Siate superiori. Lavorate sodo, sia tra le mura domestiche che fuori casa. L’impegno vi aiuterà a eccellere nella vita, e non importa quanti anni abbiate. L’età è solo una scusa per chi vuole evitare il duro lavoro. Evitate confronti inutili in amore e in famiglia, altrimenti rischierete di trascorrere un fine settimana orribile.

Al contrario, coltivate i rapporti con il sorriso. I single avranno l’opportunità di investigare meglio nei propri sentimenti: ascoltate i consigli di una persona fidata per fare chiarezza.

Capricorno: 4 quadrifogli. Il weekend si prospetta piacevole, con un buon equilibrio tra momenti positivi e piccoli intoppi da superare. In amore, il sabato potrebbe rivelarsi tranquillo, mentre la domenica promette un po’ di tenerezza e passione in più. Godrete di momenti speciali, che vi faranno innamorare nuovamente del vostro partner. Se siete single da poco, evitate il classico ‘chiodo scaccia chiodo’. Concedetevi del tempo per soffrire. Il dolore va coccolato, non esiliato. Saranno 48 ore fortunate sul lavoro e per la sfera economica.

Potrebbero offrirvi qualcosa, facendovi risparmiare, o forse troverete dei soldi per strada. Apprestatevi a ricevere delle notizie riguardanti una persona che conoscete. Molti di voi avranno bisogno di svago, quindi organizzate qualcosa di bello da fare con gli amici, il partner, o apritevi a nuove conoscenze. Le buone abitudini, la costanza e l’audacia saranno le vostre migliori amiche, destinate a condurvi al successo.

I più fortunati del fine settimana

Leone: 5 quadrifogli. Si prospetta un fine settimana vincente, parola delle stelle. Otterrete soddisfazioni in diversi ambiti. Il periodo sarà favorevole specialmente per l’amore: sorprenderete il partner con gesti romantici, riscoprendo un’intimità speciale. Se state uscendo con qualcuno da poco tempo, dovreste evitare le illusioni, le fantasticherie e le gelosie. Andateci il più piano possibile e godetevi il momento. Vi ferite facilmente, per questa ragione dovreste tutelare di più il vostro cuore. I single si sentiranno maggiormente curiosi e pronti a lanciarsi in pista. Sarà possibile fare nuove conquiste, specie se si esce di casa. Domenica ideale per riposare e organizzare l'agenda della prossima settimana. Cercate di essere metodici, vi aiuterà a fare degli enormi passi in avanti nella vita: provare per credere. Una situazione lasciata in sospeso richiederà attenzione: cercate di risolverla.

Pesci: 5 quadrifogli. L'oroscopo del weekend si prevede a dir poco magico. Non mancheranno opportunità positive e notizie importanti. Qualcosa sta per cambiare, se in bene o in meglio dipenderà esclusivamente da voi. Niente piove dal cielo. Una vita soddisfacente richiede impegno e partecipazioni. Nulla vi è dovuto, perciò non pretendete e rimboccatevi le maniche. Sabato sarà una giornata perfetta per vivere l'amore con rinnovata complicità e passione. Le coppie in crisi, se si amano ancora, dovranno cercare di chiarirsi. Trovare un giusto compromesso e stabilire dei limiti invalicabili, permetterà alla relazione di perdurare nel tempo. Mantenete un certo livello di mistero, altrimenti modificate qualcosina nella vostra routine di coppia. I cuori solitari potrebbero considerare l’adozione di un animale per colmare il loro bisogno di affetto. Domenica sarete propensi a risolvere una situazione complessa grazie alla vostra prontezza. Non abbiate paura di affrontare discorsi importanti in famiglia.

Scorpione: 5 quadrifogli. Il primo weekend ottobrino si preannuncia pieno di felicità e positività, finalmente direte voi. Avete vissuto una serie di difficoltà, ma adesso potrete tornare a respirare. Avrete più tempo per voi stessi. Saprete come divertirvi. Attraverso le piccole azioni, ripetute costantemente nel tempo, riuscirete a raggiungere ogni traguardo desiderato. Dovreste essere più testardi e scalpitanti. Il tempo è prezioso, non sprecatelo nell'ozio. Di tanto in tanto va benissimo fermarsi e rilassarsi, purché non diventi definitivo. In questo momento della vostra vita, state attraversando un periodo delicato. Le relazioni affettive ritroveranno stabilità, giocosità e appagamento, con momenti di grande romanticismo. Il periodo sarà particolarmente fortunato in amore: apprezzerete la vivacità del partner e scoprirete nuovi lati del suo carattere. I cuori solitari saranno di ottimo umore e trasmetteranno positività agli altri. Non fatevi sfuggire le opportunità: è il momento giusto per agire.

Cancro: 5 quadrifogli. Si prospetta un fine settimana molto fortunato. Le relazioni affettive saranno piene di energia e benessere. Le vostre sensazioni si riveleranno azzeccate e vi guideranno verso nuove emozioni. Si rafforzano dei legami, specialmente quelli d'amore. Coloro che sono single e sognano di incontrare l'anima gemella in modo romantico, avranno modo di fare degli incontri interessanti. Abbiate il coraggio di esprimere le vostre idee: è il momento di mettere in luce i vostri nuovi progetti. Dedicatevi alla cura dei legami familiari e troverete l'ispirazione che cercate. La fortuna vi aiuterà a raggiungere nuovi obiettivi, che siano incrementare le entrate, risolvere un problema annoso, o spuntarla ad un colloquio/esame. Sorridete.