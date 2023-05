Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3: il 2 giugno, però, la soap non andrà in onda per lasciare spazio al Golden Gala di Atletica leggera. La puntata verrà trasmessa il giorno prima, giovedì 1° giugno, con un imperdibile doppio appuntamento a partire dal solito orario. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi?

Le anticipazioni dal 29 maggio al 1° giugno rivelano che Lara porterà avanti il suo piano, ma Ida arriverà finalmente a Palazzo Palladini per riprendersi Tommaso. Nel frattempo Manuela, dopo aver ricevuto l'ennesima delusione da parte di Niko, potrebbe trovare un nuovo amore.

Un posto al sole, anticipazioni dal 29 maggio al 1° giugno: Ida Kolavenko arriva a Napoli

Mentre Marina (Nina Soldano) sarà lontana da Napoli, Lara (Chiara Conti) porterà avanti il suo piano e si insinuerà sempre più nella vita di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). La donna farà leva sull'affetto che Ferri prova per quello che crede essere suo figlio, ignara del fatto che, a breve, il suo piano potrebbe saltare definitivamente.

Le anticipazioni confermano, infatti, che, mentre Martinelli sarà convinta di essersi sbarazzata di Ida (Marta Anna Borucinska), quest'ultima si presenterà a Palazzo Palladini, decisa a riprendersi suo figlio. Per adesso, però, non è stato ancora rivelato il piano della madre di Tommaso, per riprendersi Tommy.

Un nuovo amore per Manuela

Nei prossime episodi di Un posto al sole, Manuela (Gina Amarante) si illuderà di avere riconquistato Niko (Luca Turco). Quest'ultima però riporterà la ragazza alla dura realtà, dandole l'ennesima delusione. Sarà una dura batosta per la gemella, però quest'evento aprirà la strada ad un'importante novità.

Le anticipazioni rivelano, infatti, che Manu troverà un nuovo amore. Un misterioso personaggio, infatti, inizierà a corteggiarla facendole dimenticare Poggi. In questi giorni, sono trapelati alcuni indizi sull'identità di quest'uomo che dovrebbe essere qualcuno già presente nella soap opera partenopea ma che, finora, non ha avuto molto spazio.

Un posto al sole non va in onda per due venerdì di fila

Venerdì 2 e 9 giugno, Rai 3 trasmetterà due importanti eventi di Atletica leggera, il Golden Gala Pietro Mennea e il Meeting di Parigi, al posto di Un posto al sole. C'è però una buona notizia per i fan del daily drama partenopeo. Le due puntate verranno trasmesse, infatti, il giorno prima, rispettivamente giovedì 1 e 8 giugno, sempre a partire dalle 20:50 con un doppio imperdibile appuntamento che terminerà alle 21:50. L'annuncio, per adesso è stato dato in via ufficiosa, dall'attore Patrizio Rispo ma verrà presto comunicato in modo ufficiale nei vari palinsesti.