La soap opera spagnola Un altro domani sta per tornare sul piccolo schermo con nuove puntate intriganti e pieni di sorprese per i suoi telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 29 maggio a venerdì 2 giugno su Canale 5, promettono di avere un intreccio di storie, che porterà i personaggi principali a fare scelte difficili.

Linda, fallirà qualsiasi tentativo di recuperare il denaro, così dovrà arrendersi alla decisione del padre, di lasciare la città. La notizia inaspettata, lascerà Angel ed Ines assai tristi e sconcertati.

Nel frattempo, la tensione sale tra Ines e Ventura, poiché l'uomo scoprirà l'intenzione della moglie di andarsene di casa. Victor, invece, sarà sempre più deluso dalla vita e penserà addirittura al suicidio. Quando Carmen verrà a scoprire le intenzioni dell'uomo, resterà alquanto sconvolta.

Un altro domani, puntate dal 29/5 al 2 giugno: Erik e Olga ai ferri corti

Nelle puntate di Un altro domani, trasmesse dal 29 maggio al 2 giugno, A Robledillo Ribero farà ritorno in città, mentre Erik e Olga saranno ormai ai ferri corti. Nel frattempo gli abitanti del luogo si sentiranno assai feriti, dagli articoli presumibilmente scritti dalla bottegaia Julia. Tutti le volteranno le spalle, compreso Tirso: sarà così che la situazione diventerà insostenibile e la donna sarà sull'orlo di prendere una decisione drastica.

Elena, intanto, sarà notevolmente preoccupata per la transizione che dovrà affrontare suo figlio Dani, così deciderà di informarsi sulla questione per conto suo, invece di parlare direttamente con il giovane. Tuttavia, la sua azione si rivelerà essere un errore. Julia, nel frattempo, confesserà a Leo di non saper andare in bicicletta e l'uomo si offrirà subito di darle delle lezioni.

In poco tempo Julia si avvicinerà sempre di più al suo amico e per sdebitarsi della sua grande disponibilità, gli offrirà di stabilirsi in una delle stanze di casa sua. Diana, invece, apprenderà la notizia e non la prenderà affatto bene, anzi sarà assai preoccupata per l'arrivo di Leo a casa loro.

Erik si sente male

A Rio Muni, gli ultimi avvenimenti in carcere che hanno visto coinvolto Victor, spingeranno Carmen a provare a ribaltare la situazione: la donna sarà stufa di Patricia e delle sue macchinazioni.

Tuttavia, la Dark Lady avrà un altro asso nella manica.

Successivamente Mario ed Erik si recheranno insieme al vivaio per comprare del terriccio, prima di avere una brutta discussione. Al termine dell'acceso litigio, Erik accuserà un malore improvviso. Non tutti, però, crederanno che l'incidente sia stato una semplice coincidenza. L'evento lascerà un grande senso di inquietudine.

Intanto, la denuncia di Julia, sortirà l'effetto contrario: il giornale, infatti, pubblicherà le sue generalità, scatenando un vero polverone mediatico. Sarà così che tutti in città cominceranno a tormentarla, rendendole la vita assai difficile. Linda, invece, cercherà di portare avanti il suo sogno di rilevare il Rio Club, nonostante le scarse risorse a sua disposizione.

Poco dopo, però, grazie all'aiuto di Carmen ed Angel, la donna farà progressi notevoli.

Julia tormentata, Victor si sente abbandonato

La notizia dell'imminente scarcerazione di Victor si diffonderà velocemente: tutti resteranno di stucco, soprattutto Patricia, Francisco e sua figlia, i quali saranno convinti che ci sia lo zampino di Ventura. Tuttavia, proprio quando il ragazzo dovrebbe essere rilasciato, giungerà un'altra notizia inquietante, lasciando tutti senza parole. Julia continuerà ad essere tormentata dalla folla urlante a Robledillo, mentre la convivenza tra Diana e Leo diventerà sempre più difficile. I due litigheranno per ogni cosa e non riusciranno a trovare un punto d'incontro.

Julia, dopo essere stata al centro delle attenzioni dei giornalisti e dei fan, si ritroverà con un aumento considerevole delle ordinazioni fatte alla sua bottega, e l'albergo di Tirso si riempie di gente.

Tuttavia, sarà stanca di tutto questo clamore e vorrebbe ritornare alla sua vita tranquilla.

A Rio Muni, intanto, il ritorno di Victor a casa non godrà del successo che l'uomo si aspettava. Lui stesso confiderà ad Ines di provare ancora rancore verso Ventura, e ammetterà di non sentirsi più il benvoluto nella comunità della colonia.

Infine, Linda si sentirà finalmente pronta ad assumere la gestione del Rio Club. La giovane donna annuncerà il suo piano a uno spietato imprenditore, conscia dei rischi che potrà comportare la sua scelta.