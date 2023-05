Questo sabato 27 maggio, nel corso dell'ultima puntata stagionale di "Tv Talk" su Rai 3, sono stati assegnati i TvTalk Awards, i riconoscimenti che premiano le migliori novità della stagione televisiva che si avvia alla conclusione.

Tre le categorie in gara: "Miglior Novità di Informazione", "Miglior Novità di Intrattenimento", "Miglior Novità di genere Fiction e Serie TV"; due i sistemi di voto che hanno decretato i vincitori: da un lato la stampa, dall'altro i telespettatori di TvTalk tramite i social.

Damilano sulla seconda stagione de Il Cavallo e la Torre: "Posso continuare se avrò spazio e autonomia"

Per la categoria "Miglior Novità di Informazione", la platea di giornalisti accreditati ha incoronato il programma Cinamerica di Francesco Costa e Giada Messetti, mentre il pubblico premia "Il Cavallo e la Torre", l'approfondimento di Marco Damilano in onda dallo scorso 29 agosto nell'access prime-time di Rai 3.

Il giornalista ed ex direttore de L'Espresso, in collegamento con lo studio di TvTalk ha messo un punto interrogativo sul ritorno del programma anche nella prossima stagione tv ("Parlerò nei prossimi giorni con la nuova dirigenza. Posso continuare solo se avrò spazio e autonomia") e ha poi commentato l'addio al servizio pubblico di Fabio Fazio e Lucia Annunziata: "Sono due professionisti per trattenere i quali qualsiasi azienda farebbe l'impossibile per trattenere.

Il fatto che li abbiano lasciati andare è puro autolesionismo".

Fiorello re dell'intrattenimento trascina Biggio tra i personaggi rivelazione

L'Intrattenimento televisivo 2022/23 rimanda a un solo nome, Fiorello che con il suo morning show "Viva Rai2", ha rivitalizzato una fascia oraria spenta da tempo. Così lo showman siciliano ha raccontato la genesi della sua nuova creatura catodica, che il prossimo 9 giugno celebrerà la sua ultima puntata: "Viva Rai 2 è un progetto che viene da lontano.

Nasce 11 anni fa con Edicola Fiore, e oggi è diventato un format che sta bene sulla generalista. Ove mai ci fosse una seconda stagione, speriamo di fare ancora meglio".

Fabrizio Biggio, partner di Fiorello a Viva Rai 2, è eletto personaggio dell'anno dal pubblico di TvTalk (la stampa invece gli ha preferito invece Francesca Fagnani, ndr): "Per chi fa questo mestiere", ha detto il comico e showman ex del duo I Soliti Idioti, "avere qualcuno che creda in lui è fondamentale.

E Fiorello con me lo ha fatto. Molta gente mi ha detto di avermi conosciuto grazie a Fiorello: è vero, io ho fatto un sacco di altre cose (tra cui un Festival di Sanremo tra i Big nel 2015 in coppia con Mandelli, ndr), ma nessuna mi ha garantito la risonanza che ha lavorare con qualcuno come Fiorello".

Le fiction dell'anno

Tra le fiction ai TvTalk Awards 2023 trionfano "Call My Agent - Italia" e "Vincenzo Malinconico - Avvocato di Insuccesso".

Il protagonista della fiction Rai Massimiliano Gallo, conferma la messa in produzione della seconda stagione: "Cominceremo a girare a settembre. Diego De Silva (dai cui romanzi Vincenzo Malinconico è tratta, ndr.) e i suoi collaboratori stanno lavorando alla sceneggiatura".

E infine anticipa che tornerà a misurarsi con un testo di Eduardo De Filippo dopo il successo del film-tv su Filumena Marturano: "Il progetto riguarda Napoli Milionaria. La squadra è la stessa, con me ci sarà ancora una volta Vanessa Scalera. La regia sarà di Luca Miniero".