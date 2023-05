Lo sceneggiato Terra amara continua ad andare in onda su Canale 5. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che prossimamente Yilmaz e Zuleyha saranno a un passo dal coronare il loro sogno d'amore. Dopo averci provato diverse volte in passato, i due ex fidanzati proveranno nuovamente a lasciare la città per ricostruirsi una vita lontano da Cukurova. Inaspettatamente, ad appoggiarli e coprirli ci sarà la signora Hunkar, la madre di Demir. Ancora una volta però, per i due giovani le cose non andranno come avevano previsto, questa volta a causa di Sermin che spiffererà i piani dei due a Demir.

Terra amara, Yilmaz vende i propri beni ad Hunkar

Tutta la vicenda prenderà il via dopo il tentato omicidio di Mujgan verso la rivale Zuleyha. La giovane Altun, una volta ripresasi, deciderà di confessare al figlioccio di Fekeli tutta la verità sul piccolo Adnan. Ovviamente, quando Yilmaz scoprirà di essere il vero padre di Adnan, rimarrà di stucco. Dopo aver metabolizzato la notizia però, l'imprenditore prenderà la situazione in mano e deciderà di fuggire con Zuleyha e i loro bambini per ricostruirsi una vita insieme lontano dalla famiglia Yaman.

Inaspettatamente, i due potranno contare sull'aiuto della matrona Hunkar, la quale deciderà di schierarsi contro Demir, spinta dal fatto che quest'ultimo frequenti ancora Sevda, l'ex amante del suo defunto marito Adnan senior.

Per fuggire con tranquillità, Yilmaz deciderà di vendere tutte le su proprietà a Hunkar, così da poter intraprendere questo viaggio con una quantità sufficiente di denaro.

Spoiler Terra amara, nuovi appuntamenti: Zuleyha e Yilmaz se la prendono con Hunkar

Alla fine però il piano di Zuleyha e Yilmaz non andrà a buon fine, in quanto Demir scoprirà tutto prima che i due partano.

A quel punto Akkaya sarà furioso per la vicenda e crederà che sia stata Hunkar a tradirli confessando tutto al figlio. In realtà invece la colpevole sarà Sermin. L'ex moglie del medico infatti ha origliato una conversazione e scoperto della fuga dei due ex, per poi andare a riferire tutto a Demir.

In preda alla rabbia e inconsapevole della verità, Yilmaz cercherà di uccidere la Hunkar dandole fuoco, anche se poi tornerà su i suoi passi e la libererà dalle fiamme. Zuleyha invece, cercherà di accoltellare la suocera, ma verrà fermata in tempo da Sevda, che le rivelerà che a rovinare il suo piano di fuga è stata Sermin.