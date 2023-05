Chi c'è nel cast di Uomini e donne di settembre e chi invece rischia di essere escluso dalla trasmissione? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi riparte da metà settembre con la nuova edizione condotta sempre da Maria De Filippi.

Le sorprese non mancheranno e per quanto riguarda il trono over, ci saranno un po' di sorprese: qualche new entry e diverse conferme.

Il ritorno di Uomini e donne confermato nella stagione tv 2023/2024

Mediaset non rinuncerà all'appuntamento con Uomini e donne nella prossima stagione televisiva.

La trasmissione è confermata su Canale 5 nella fascia del primo pomeriggio, come sempre dalle 14:45 alle 16:05 circa, con le nuove puntate che si preannunciano scoppiettanti.

I protagonisti del trono classico e over torneranno a tener compagnia al pubblico per tutta la durata della prossima stagione televisiva 2023/2024.

Intanto emergono già le prime indiscrezioni su quello che potrebbe succedere quest'anno e sui volti che dovrebbero tornare in studio.

Chi c'è e chi no a Uomini e donne: a settembre torna Riccardo Guarnieri

Tra i confermati c'è Gemma Galgani: la storica dama torinese continuerà a essere uno dei volti di spicco della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, costantemente alla ricerca del grande amore della sua vita.

Confermata anche la presenza di Riccardo Guarnieri: il cavaliere pugliese non sarà escluso dal cast e porterà avanti la sua avventura, sperando che questa volta possa riuscire finalmente a trovare la donna della sua vita.

In studio tornerà anche Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano non mollerà la presa e, dopo le polemiche e le critiche che ci sono state quest'anno, continuerà a essere uno dei volti di punta della trasmissione, ancora alla ricerca del grande amore della sua vita.

Aurora non è stata cacciata: retroscena Uomini e donne settembre 2023

Tra i volti confermati nel parterre di Uomini e donne trono over spicca anche il nome della dama Aurora.

Contrariamente alle indiscrezioni che sono trapelate in queste settimane sul suo conto, Aurora non è stata allontanata dal cast del talk show di Maria De Filippi: a svelarlo è stato Lorenzo Pugnaloni sui social, aggiungendo che tornerà in studio nella prossima edizione.

Per questa nuova stagione del talk show di Canale 5 non mancheranno le new entry: attraverso i casting che si svolgeranno nel corso dell'estate, la redazione sceglierà dei nuovi volti da proporre al pubblico nel corso delle puntate di settembre.