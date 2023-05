L'appuntamento con Uomini e donne chiude i battenti in anticipo su Canale 5. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi quest'anno non andrà in onda in versione inedita fino alla fine di maggio.

L'ultima registrazione del programma, al momento, è fissata per il 9 maggio, dopodiché calerà il sipario su questa fortunatissima edizione del talk show Mediaset.

E, intanto, la notizia ha subito catalizzato l'attenzione dei tantissimi fan social del programma, molti dei quali chiedono alla conduttrice di fare pulizia in studio per la prossima edizione.

Chiusura anticipata per Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, la programmazione di Uomini e donne subirà delle modifiche su Canale 5. Il talk show dei sentimenti chiuderà i battenti in anticipo di circa due settimane rispetto a quella che doveva essere inizialmente la programmazione standard.

Sì, perché il prossimo 12 maggio andrà in onda l'ultima puntata di Uomini e donne, dopodiché dalla settimana successiva ci sarà spazio per un "best of" della trasmissione nella fascia del pomeriggio.

Il pubblico avrà così la possibilità di rivedere le puntate salienti di questa edizione che si concluderà venerdì pomeriggio, in attesa poi della lunga pausa estiva del programma.

Anche quest'anno, infatti, l'appuntamento con Uomini e donne non andrà in onda durante i mesi della calda stagione estiva e, al suo posto, arriverà la soap opera spagnola, La Promessa.

I fan sbottano dopo la chiusura anticipata di Uomini e donne

In attesa di vedere in onda il finale di stagione del talk show, sul web e sui social non mancano le critiche e le polemiche da parte dei fan.

In molti sostengono che, questa chiusura anticipata, sia dovuta anche al clima piuttosto caotico che si è respirato nel corso delle ultime registrazioni del programma di questa edizione.

"Quest'anno il programma ha preso una brutta piega: Tina Cipollari sempre più volgare e la sua presenza in studio è diventata quasi fastidiosa", ha scritto un utente sui social puntando il dito in primis contro la storica opinionista.

'Maria faccia pulizia', i fan di Uomini e donne chiedono cambiamenti

"Questa chiusura anticipata dovrebbe servire ad attuare dei cambiamenti nella prossima edizione.

Fuori i pagliacci, Maria faccia pulizia", ha scritto ancora qualcun altro che spera di poter vedere dei cambiamenti nel cast della prossima edizione di Uomini e donne.

"Maria deve fare pulizia: via Gianni, Tina e alcuni volti storici del trono over come nel caso di Armando, diventato davvero insopportabile e stressante", ha sentenziato ancora un altro spettatore social del talk show di Canale 5.