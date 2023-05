In Terra Amara Züleyha diventerà la nuova Hünkar Yaman, ereditando non solo la gestione dell'azienda e delle sue terre, ma anche tutte quelle azioni atte a proteggere il popolo di Çukurova. Tra queste c'è la celebrazione dei matrimoni di massa, che consentono anche alle donne meno facoltose di vivere con la sicurezza del matrimonio. Ora spetterà a Züleyha fare da officiante e tra le prime spose ci sarà la sua cara amica Gülten.

Gülten e Fadik pronte a convolare a nozze con i rispettivi fidanzati

Dopo la morte di Hünkar a Çukurova si aprirà un nuovo capitolo che porterà la firma di Züleyha.

La ragazza si rimboccherà le maniche per proteggere la gente del suo paese, come ha sempre fatto la suocera prima di morire tragicamente.

Continuerà le sue tradizioni e tra queste ci sarà la volontà di celebrare i matrimoni di massa, che possano consentire a più persone contemporaneamente, principalmente quelle meno facoltose, di poter convolare a nozze. Ci saranno due donne in particolare che non vorranno perdere questa cose occasione: Gülten vorrà sposarsi con Çetin, mentre Fadik vorrà farlo con Raşit.

Raşit sparisce nel nulla

L'organizzazione del matrimonio porterà a Villa Yaman quella gioia che non si vedeva da tempo. Gülten e Çetin finalmente convoleranno a nozze e verranno "benedetti" dai loro cerimonieri, ovvero Züleyha e Fekeli.

Per l'altra coppia, invece, ci saranno dei problemi.

Raşit confesserà di aver perso la sua carta di identità e in questo modo non si potrà procedere con la celebrazione delle nozze, così non si presenterà. Fadik sarà delusa e piangerà con indosso il suo abito da sposa, ma per non rovinare le nozze a Gülten deciderà di non presentarsi alla cerimonia nuziale: almeno così nessuno sarà a disagio.

Solo a fine serata l'umore della ragazza cambierà grazie al supporto di Züleyha, che non mancherà di prendersela contro Raşit.

L'ira di Fikret

Se da una parte ci sarà qualcuno che festeggerà, dall'altra qualcun altro proseguirà con la sua vendetta contro Demir. La persona in questione è Fikret, che verrà notato dal custode del cimitero mentre farà in mille pezzi la lapide di Adnan Yaman.

Ovviamente l'uomo non lo dirà a Demir, perché temerà che possa scoppiare l'ennesima guerra, ma si confiderà con Fekeli.

Quest'ultimo affronterà Fikret per provare a capire il problema, ma non riuscirà a cavarne un ragno dal buco. Lui non gli dirà che si vuole vendicare per il semplice fatto che Adnan Yaman è il padre biologico che l'ha abbandonato e fatto male a sua madre, dirà semplicemente che la famiglia Yaman ha rovinato la vita del defunto Yilmaz e tante altre persone, per questo motivo ha voluto vendicarsi. Fekeli crederà alle parole del nipote o proverà a scavare più a fondo nella vicenda?