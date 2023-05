Tra i volti iconici di Uomini e donne trono over vi è sicuramente l'ex dama Angela, soprannominata "favolosa cubista".

Per svariati anni è stata uno dei volti di punta della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, dove ha intrattenuto gli spettatori entrando nel cuore di milioni di persone.

A distanza di un po' di anni dalla fine della sua esperienza nel talk show di Maria De Filippi, Angela si è raccontata in una lunga intervista a Fanpage, dove non ha nascosto di aver avuto dei problemi economici che l'hanno messa anche a dura prova.

L'ex dama Angela di Uomini e donne rompe il silenzio sulla sua vita

Angela "favolosa cubista" per anni ha tenuto banco con i suoi siparietti all'interno dello studio di Uomini e donne.

Un personaggio allegro e positivo, che con i suoi balletti aveva conquistato il gradimento del pubblico.

Da un po' di anni, però, Angela non prende più parte alla trasmissione di Canale 5: l'ex dama del trono over non ha nascosto di aver passato dei momenti di grande difficoltà, tanto da svelare che spesso le mancano anche i soldi per poter permettersi di comprare del cibo.

'A volte non ho i soldini per comprarmi da mangiare', la confessione di Angela 'favolosa cubista'

"A volte io non ho neanche i soldini per comprarmi da mangiare, però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella", ha dichiarato l'ex volto della trasmissione di Uomini e donne, svelando che nel corso della sua vita ha dovuto affrontare un bel po' di problemi e situazioni complesse.

"A un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi", ha dichiarato ancora Angela, che ha poi lanciato un appello a tutte quelle persone che si sentono sole, chiedendo loro di non farsi problemi a contattarla sui social per scambiare quattro chiacchiere insieme.

La dama ha raccontato di aver questi problemi economici perché purtroppo percepisce una pensione che ha definito "povera".

'Pensione? Mi danno 500 euro al mese', svela l'ex dama di Uomini e donne trono over

Angela ha svelato di aver lasciato il suo lavoro all'età di 50 anni, motivo per il quale non ha accumulato i contributi necessari per poter usufruire di una pensione sostanziosa dal punto di vista economico.

"Mi danno sui 500 euro. La casa è cara, poi ci sono le bollette", ha dichiarato l'ex volto di Uomini e donne, aggiungendo che spesso le capita di dover chiedere aiuto a suo figlio

"Gli chiedo se ha qualcosina per comprarmi da mangiare e lui mi manda 50 euro o quello che può", ha raccontato Angela, svelando poi di aver chiuso definitivamente con gli uomini e quindi con l'amore.