A Terra Amara arriveranno dei momenti molto emozionanti che vedranno Yilmaz al centro dei riflettori. Per l'amato personaggio, infatti, arriverà la fine con un incidente stradale proprio quando sarà a un passo dal coronare il suo sogno con Zuleyha. Demir gli salverà la vita portandolo via dall'auto che sta per andare in fiamme, ma l'impatto sarà troppo forte e Yilmaz morirà in ospedale. L'uomo farà in tempo ad esprimere per l'ultima volta tutto il suo amore per Zuleyha.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha e Demir divorzieranno, lei e Yilmaz saranno liberi di amarsi

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Demir deciderà di accettare il divorzio da sua moglie e dopo anni di guerra desidererà soltanto la sua felicità. Zuleyha e Yilmaz saranno a un passo dal vivere la loro storia d'amore a lungo ostacolata, ma qualcosa spezzerà per sempre le loro speranze. Mentre Demir e Zuleyha saranno diretti in tribunale, infatti, Yilmaz verrà a sapere che suo figlio si è ferito e si precipiterà in ospedale per sapere come sta.

Complice anche l'alta velocità, Akkaya perderà il controllo della sua auto e finirà fuori strada proprio davanti agli occhi di Demir e Zuleyha che per caso si troveranno nello stesso punto.

L'auto di Yilmaz finirà nel burrone dopo essersi ribaltata più volte e Yaman non esiterà a tendere la mano al suo ex nemico per tirarlo fuori dall'auto prima che vada a fuoco.

Anticipazioni prossime puntate: Yilmaz gravissimo dopo un incidente stradale

Le prossime puntate di Terra amara vedranno Zuleyha e Demir salvare la vita a Yilmaz, intrappolato nella sua auto dopo un incidente.

Il veicolo esploderà dopo pochi secondi e i protagonisti capiranno che il destino ha voluto metterli sulla strada di Yilmaz per farlo restare in vita. Purtroppo, però, l'uomo sarà gravemente ferito e lotterà tra la vita e la morte in ospedale.

Per Zuleyha saranno momenti molto difficili e il timore di perdere l'uomo che ama la farà impazzire dal dolore, ma Demir non la lascerà mai sola e la sosterrà.

A Yaman spetterà anche il duro compito di avvisare tutti di quello che è accaduto, mentre Zuleyha non smetterà di piangere. Le condizioni di Yilmaz, tuttavia, dopo l'operazione non miglioreranno e i telespettatori vivranno dei momenti molto intensi prima che per lui arrivi la fine.

Yilmaz saluterà i suoi cari prima di morire e riserverà a Zuleyha l'ultimo addio

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Yilmaz peggiorerà in ospedale e sarà a un passo dalla morte. Prima di esalare l'ultimo respiro, però, l'uomo trascorrere un po' di tempo con Mujgan, Demir e Fekeli. Yilmaz chiederà al suo padrino, a Demir e alla madre dei suoi figli di occuparsi dei suoi bambini e loro gli prometteranno che onoreranno il suo volere.

Alla fine arriverà il momento di salutare Zuleyha e mentre le raccomanderà di aver cura di Adnan le dichiarerà ancora una volta il suo grande amore: "Ti amerò fino all'ultimo respiro, fino al mio ultimo respiro". Dopo aver pronunciato queste importanti parole, Yilmaz morirà lasciando la sua amata Zuleyha nella disperazione.