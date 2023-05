Maria De Filippi ha portato a compimento la sua stagione televisiva con la finale di Amici 2023. Ieri sera, 14 maggio, è andata in onda la finalissima di questa ventiduesima edizione del talent show in grado di appassionare ogni settimana una media di oltre quattro milioni di spettatori.

L'appuntamento con la finalissima del talent show segna la fine di una stagione decisamente non facile per la conduttrice, segnata in primis dalla scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo.

E, a tal proposito, Amedeo Venza sui social ha svelato che non è stato affatto facile per la conduttrice portare avanti i suoi impegni professionali.

Si chiude la stagione trionfante di Maria De Filippi su Canale 5

Nel dettaglio, Maria De Filippi ha concluso nel migliore dei modi la sua stagione televisiva: lo scorso venerdì pomeriggio è andata in onda l'ultima puntata di Uomini e donne, che ha chiuso con una media di oltre 2,8 milioni di spettatori a settimana e picchi del 32% di share.

Domenica sera, invece, la conduttrice è stata al timone della finalissima di Amici 22, il talent show più amato e seguito dal pubblico italiano che, in queste settimane di programmazione in prime time, ha sempre avuto la meglio dal punto di vista auditel, conquistando punte del 29% di share.

Una stagione decisamente non facile dal punto di vista emotivo per la conduttrice, come svelato anche da Amedeo Venza sui social.

'Non è stato facile, Maurizio sarà sempre fiero', il retroscena su Maria De Filippi dopo Amici 22

"Volevo spendere due parole per questa super conduttrice e donna straordinaria che da tanti anni porta in tv un programma stupendo, ricco di emozioni e grandi talenti", ha scritto Venza elogiando la conduttrice per Amici 22.

"Grazie Maria, soprattutto quest'anno che non è stato per niente facile per te, ma sei riuscita ad andare avanti con grande professionalità e umiltà", ha aggiunto ancora Venza svelando questo retroscena sulla stagione non facile vissuta dalla De Filippi dietro le quinte dei suoi show campioni di ascolti.

"Maurizio sarà sempre fiero di te", ha chiosato ancora l'esperto di gossip citando il celebre giornalista venuto a mancare lo scorso mese di febbraio.

Dopo Amici 22, Maria De Filippi pronta a lavorare a Temptation Island

Intanto, però, terminati gli impegni in video di questa stagione, Maria De Filippi si metterà già al lavoro per il nuovo programma Temptation Island che la attende.

Il reality show delle tentazioni di Canale 5 che tornerà in onda questa estate nella fascia di prime time, dopo una stagione di assenza.

De Filippi produrrà lo show e seguirà le dinamiche assieme alla sua squadra di autori, capitanata da Raffaella Mennoia.