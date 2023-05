Che fine ha fatto Karina Cascella? L'ex opinionista di Uomini e donne, in passato anche volto fisso delle trasmissioni pomeridiani e serali di Barbara d'Urso, da un po' di tempo non si vede più in televisione.

In una recente intervista al settimanale Nuovo Tv, Karina ha rotto il silenzio puntando il dito contro le "mummie" che affollerebbero il piccolo schermo televisivo.

Che fine ha fatto Karina, ex opinionista di Uomini e donne?

Karina è stata per anni uno dei volti di punta dei pomeriggi televisivi italiani, prima come opinionista a Uomini e donne e successivamente come presenza fissa nei salotti di Barbara d'Urso.

Da qualche tempo, però, Karina è sparita dal piccolo schermo e in tanti si sono chiesti come mai non sia più presente nelle varie trasmissioni del pomeriggio di Canale 5.

A rompere il silenzio ci ha pensato la diretta interessata, svelando che si sta dedicando al suo ristorante, senza nascondere però che le piacerebbe molto poter tornare anche sul piccolo schermo, tornando a vestire i panni di opinionista televisiva.

'Fanno lavorare le solite mummie', Karina Cascella sparisce dalla tv e sbotta

"I salotti tv sembrano un cimitero, fanno lavorare solo le solite mummie", ha dichiarato Karina nella sua intervista.

L'ex volto di Uomini e donne non ha risparmiato una frecciatina nei confronti di Orietta Berti, che quest'anno è stata opinionista in studio al Grande Fratello Vip.

La cantante non ha convinto per niente Karina.

"Orietta Berti non c'entrava nulla con il GF Vip. La stimo come donna e come artista, perché ha fatto la storia della canzone italiana, ma nell'ultima edizione del reality show è come se ci fosse stata una sola opinionista: Sonia Bruganelli", ha dichiarato Karina senza troppi mezzi termini,

'Io sarei difficile da gestire', le parole dell'ex volto di Uomini e donne

Polemiche di Karina anche per gli opinionista de L'Isola dei famosi: Vladimir Luxuria ed Enrico Papi non l'hanno convinta al 100%.

"Papi è un conduttore non è un opinionista. Lui non centra gli obiettivi quando interviene", ha sentenziato Karina, senza nascondere che le piacerebbe poter tornare in televisione a vestire questo ruolo, ma al momento nessuno l'avrebbe chiamata per farle una proposta del genere.

"Hanno paura di rischiare. Io sarei difficile da gestire.

Io dico solo quello che penso, non mi faccio gestire da nessuno", ha aggiunto ancora Karina Cascella ipotizzando una sua possibile partecipazione nel cast di uno dei reality show in onda su Canale 5.