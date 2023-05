Maria De Filippi rivoluziona il cast di Uomini e donne a partire da settembre? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Canale 5 è confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva, intanto emergono le prime indiscrezioni su quello che potrebbe succedere.

A quanto pare la conduttrice e ideatrice dello show potrebbe decidere di ampliare il parterre degli opinionisti della trasmissione.

Maria De Filippi potrebbe rivoluzionare il cast di Uomini e donne a settembre

Le nuove registrazioni di Uomini e donne prenderanno il via verso fine agosto, ma per vedere in onda le puntate della stagione 2023/2024 su Canale 5 bisognerà attendere solo metà settembre, quando riprenderà la consueta programmazione nella fascia del daytime pomeridiano.

Intanto, però, emergono già le prime indiscrezioni su quello che dovrebbe succedere in trasmissione a settembre e a quanto pare si starebbe pensando si ampliare il parterre degli opinionisti in studio.

Spunta l'ipotesi di un 'nuovo opinionista' a Uomini e donne 2023/2024

Come svelato nel corso dell'ultima puntata di questa edizione del talk show, Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino sono confermati nella prossima stagione di Uomini e donne.

Ai tre opinionisti storici della trasmissione, però, potrebbe aggiungersi un quarto opinionista, pronto a commentare le vicende dei protagonisti del trono classico e over.

Tra i nomi che emersi in queste ore spicca quello di Giulia De Lellis, ex protagonista della trasmissione Mediaset nelle vesti di corteggiatrice ai tempi del trono di Andrea Damante.

In attesa di scoprire se l'ipotesi del nuovo opinionista andrà in porto per davvero, ci saranno dei cambiamenti anche per quanto riguarda il parterre del trono over.

Giorgio potrebbe tornare nel cast della prossima edizione di Uomini e donne

Nella prossima edizione sono previste delle new entry, ma potrebbero esserci anche dei graditi ritorni in scena.

Quello maggiormente atteso porterebbe il nome di Giorgio Manetti, l'ex cavaliere toscano che per anni è stato uno dei volti indiscussi del trono over, complice la sua tormentata storia d'amore con Gemma Galgani.

La dama torinese, perennemente alla ricerca del suo principe azzurro, si ritroverebbe ad affrontare il ritorno in studio del suo ex fidanzato, verso il quale non ha mai nascosto di aver provato dei sentimenti intensi.

Un "ritorno di fiamma" che non passerebbe inosservato e che dal punto di vista auditel assicurerebbe ottimi ascolti alla trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 condotta da Maria De Filippi.