Proseguono su Canale 5 gli appuntamenti pomeridiani con Terra Amara. La soap turca continua ad appassionare i telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda durante il corso dell'estate, rivelano che Behice inizierà a farsi parecchi nemici a Cukurova. Inaspettatamente, tra questi ci sarà anche Sermin, che un tempo sembrava essere sua alleata. La zia di Mujgan avrà una dura reazione nei confronti di Sermin, quando quest'ultima l'accuserà di aver simulato un'aggressione.

Trame Terra amara, prossimi appuntamenti: Fekeli invita a Behice a lasciare Cukurova

I problemi avranno inizio quando Fekeli chiederà a Behice di lasciare la sua tenuta e Cukurova, visti i sospetti di Zuleyha riguardo al coinvolgimento della donna nella morte di Hunkar Yaman. Anche Ali Ramet inizierà infatti ad avere i primi dubbi riguardo alla zia di Mujgan. La signora però, non ne vorrà sapere di andarsene e architetterà un piano per rimanere. Nel dettaglio, Behice simulerà un'aggressione ai suoi danni con tanto di pistola in modo tale che possa essere ricoverata all'ospedale e non partire più per Istanbul.

Il piano della donna però, non andrà esattamente come previsto. Nel momento in cui il complice di Behice starà per spararle, un cane lo aggredirà, facendo partire un colpo verso la zia di Mujgan, che le arriverà quasi all'altezza del cuore.

La donna rischierà la vita e verrà ricoverata per per alcune settimane. Dopo essersi ripresa, Hekimoglu organizzerà una conferenza stampa dove accuserà Zuleyha di essere la vera assassina di sua suocera.

Sermin sospetta che Behice abbia organizzato una finta aggressione

Behice, durante la conferenza stampa, sosterrà di essere stata aggredita da tre uomini proprio per colpa di Zuleyha, che alcuni giorni prima l'aveva accusa pubblicamente di essere l'assassina di Hunkar.

Sermin, presente alla conferenza stampa, inizierà ad avere dei sospetti sul racconto di Behice. L'ex moglie di Sebahattin deciderà di parlare con Hekimoglu, mettendo in dubbio i suoi racconti e sostenendo che è stata lei stessa ad organizzare una finta aggressione per non lasciare il paese.

Behice andrà su tutte le furie e schiaffeggerà Sermin, dicendole di stare molto attenta a quello che dice e che se vuole può diventare molto cattiva con lei.

Davanti a quella reazione della zia di Mujgan, Sermin deciderà di recarsi nell'ufficio di Demir per raccontargli della conferenza stampa di Behice dove accusa Zuleyha. Yaman sembrerà non essere preoccupato della questione, confidando nel buonsenso dei cittadini di Cukurova. Sermin inoltre, rivelerà al cugino che anche secondo lei Behice è la colpevole dell'omicidio di Hunkar.